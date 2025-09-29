Retrasos en el AVE y suspendida la circulación de un tren de Cercanías entre Valencia y Castellón por las lluvias

El contexto Las lluvias en la Comunitat Valenciana han provocado que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) haya activado distintos avisos, que serán rojos en el litoral de Valencia y en el litoral norte de Castellón.

Las intensas lluvias en la Comunitat Valenciana han generado avisos rojos en el litoral de Valencia y Castellón, afectando la circulación ferroviaria y vial. En trenes, el AVE de Castellón a Madrid salió con más de una hora de retraso, y el Euromed de Valencia a Barcelona, con media hora. Renfe atribuye los retrasos a inspecciones tras las lluvias. Cercanías Valencia canceló un tren y registró retrasos en las líneas C1, C2 y C6. En carreteras, la DGT cortó la V-30 en Paterna por acumulación de agua durante la madrugada. El Metro Valencia también sufrió interrupciones en la línea 2 por problemas técnicos.

Las lluvias en la Comunitat Valenciana han provocado la activación de distintos avisos, que serán rojos en el litoral de Valencia y en el litoral norte de Castellón, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), pero también afecciones en la circulación de los ciudadanos. Por ejemplo, a primera hora de este lunes ya se han visto retrasos en la salida de la Alta Velocidad y larga distancia. En concreto, las precipitaciones han afectado a dos trenes que han salido de Castellón y Valencia con retrasos.

Es el caso del AVE con origen Castellón y destino Madrid de las 6:02 horas que ha salido con algo más de una hora de retrasos, mientras que el Euromed con origen Valencia y destino Barcelona de las 6:30 horas lo ha hecho con una media hora. En este sentido, Renfe ha explicado que se ha debido a los reconocimiento de la infraestructura tras las lluvias caídas durante la noche. Asimismo, ha subrayado que "la circulación ferroviaria se presta con normalidad en todo el territorio nacional", con la excepción de estos dos trenes.

Por su parte, Cercanías de Valencia ha informado de que el tren de la Línea C6 que tenía previsto salir a las 8:50 de este lunes de la estación de Valencia Nord con destino Castellón ha sido cancelado durante toda la jornada por "climatología adversa", así como que se han registrado paradas y modificaciones en los horarios de otros convoyes de esta línea. Sobre ella también ha informado ADIF en cuanto a los retrasos "superiores a los 40 minutos" que se han dado a primera hora de la mañana.

Por otro lado, también se han producido "retrasos en ambos sentidos de la circulación" en las líneas C1 y C2, en las que también se contempla la posibilidad de "detenciones en el trayecto", por "climatología adversa en Xeraco", ha recogido Cercanías en su cuenta de X. En este sentido, han destacado que los "técnicos trabajan para solucionarlo lo antes posible".

En cuento a las carreteras, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado que durante durante unas cuatro horas de la madrugada de este domingo se ha cortado la V-30 en el kilómetro 14 en Paterna por acumulación de agua en un badén y se ha desviado el tráfico por un desvío en ese mismo punto. En el resto de vías no se han producido incidencias permaneciendo todas abiertas.

En el caso del Metro Valencia, que funciona con horario de sábado, ha sido cortado el tramo de la línea 2 entre Santa Rita y Llíria por problemas técnicos en el el apeadero de Santa Rita que impiden el paso, ha informado Ferrocarrils de la Generalitat. Asimismo, en una publicación de X han instado a los usuarios a revisar los horarios ya que "a lo largo del día se pueden producir modificaciones".

