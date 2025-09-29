Miedo en los pueblos de la DANA ante el nuevo temporal: "Solo hay preguntas de si va volver a pasar"

Los detalles En las localidades de la zona cero, los vecinos hacen todo lo posible para prepararse ante el nuevo episodio de lluvias. Muchos han aparcado sus coches en zonas altas y alguno ha preferido no dormir en casa.

Ante la llegada de un nuevo temporal, los vecinos de varias localidades afectadas por la DANA del 29 de octubre han tomado medidas preventivas para proteger sus vehículos y propiedades. En Catarroja, por ejemplo, muchos han aparcado sus coches en lo alto del puente, evitando zonas inundables. El recuerdo de la tragedia de hace 11 meses, que dejó 229 víctimas mortales, está aún fresco, y el temor a repetir la experiencia es palpable. En Aldaia, han levantado barreras de contención y cerrado accesos para prevenir inundaciones. La ansiedad es evidente entre los residentes, quienes buscan evitar los estragos del agua y el barro.

Josh ya ha puesto su coche a salvo, antes de que llegue lo peor del nuevo temporal. Lo ha aparcado en lo alto del puente de Catarroja, junto a decenas de vehículos que desde el domingo están estacionados allí, encima de la acera. "Todo el mundo está evitando lo que pasó la vez anterior, todo el mundo está protegiendo su coche", afirma un vecino.

Una imagen que se repite en todos los pueblos afectados por la DANA del 29 de octubre, con coches huyendo de zonas potencialmente inundables para llevarlos a zonas altas, como algunas rotondas de Aldaia y Catarroja. "Lo único que hay es preguntas sobre 'el barranco está lleno', 'el barranco está vacío', 'cómo viene el agua desde la parte de arriba', si va a volver a pasar...", explica una joven.

Quieren evitar a toda costa volver a sufrir lo que ocurrió hace exactamente 11 meses, cuando el agua y el barro arrasaron con todo a su paso y se cobraron 229 víctimas mortales. Ahora, ante el nuevo episodio de lluvias, el pánico a vivir algo parecido está muy presente entre todos los vecinos de la 'zona cero'.

"Yo tengo una amiga que tiene una casa ahí y anoche se vino a dormir a mi casa", cuenta una residente a laSexta. "Sí que hay cierta ansiedad", coincide un vecino. "Han cerrado todos los colegios, las actividades también...", detalla una mujer. En Aldaia han levantado barreras de contención en el barranco y en todas las calles de acceso al pueblo. "Han vallado todo el pueblo, lo han cerrado, eso supongo que evitará que pase lo del año pasado", comenta un hombre.

Lo que más preocupa, sin embargo, es que saben que el barro sigue estando ahí, en los desagües. Tras la tragedia de hace casi un año, todos prefieren estar preparados para el peor escenario posible.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.