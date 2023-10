El País Vasco tiene establecidos los días en los que los trabajadores podrán disfrutar de días no laborables dentro del límite anual de catorce días festivos, el calendario de días laborables y festivos para el año 2024. Muchos de ellos querrán ver como caen estos días de descanso y si caen a vísperas del fin de semana para hacer puente. Algunos aprovecharán para hacer un viaje y otros para visitar a su familia si viven lejos, pero todos podrán saltarse ir a la oficina ese día.

Tal y como recoge el Boletín Oficial del País Vasco, tendrán la consideración de días inhábiles en Euskadi a efectos laborales, retribuidos y no recuperables de carácter autonómico el Día de Reyes que cae en sábado 6 de enero, el 28 de marzo, Jueves Santo, el 1 de abril, Lunes de Pascua de Resurrección y el 25 de julio en honor a Santiago Apóstol. Cabe resaltar que normalmente son tres jornadas inhábiles establecidos en las autonomías ya que a nivel nacional se establecen 9 festivos obligatorios, pero este año contarán con ocho ya que una de esas fechas cae en domingo y tal y como recoge la ley, los nueve festivos nacionales son de carácter obligatorio y no sustituibles a no ser que coincidan en domingo.

Por tanto, estas cuatro fechas se deben sumar el 1 de enero (Año Nuevo), 6 de enero (Reyes), 19 de marzo (San José), 28 de marzo (Jueves Santo), 29 de marzo (Viernes Santo), 1 de mayo (Día del Trabajo), 15 de agosto (Virgen de la Asunción), 12 de octubre (Fiesta Nacional), 1 de noviembre (Todos los Santos), 6 de diciembre (Día de la Constitución), y 25 de diciembre (Navidad).

Semana Santa con un puente de 5 días

Teniendo en cuenta los festivos establecidos por la autoridades vascas, los trabajadores de la autonomía contarán con un puente de cinco días seguidos en Semana Santa ya que se junta el Jueves Santo y Viernes Santo con el fin de sema y el Lunes de Resurrección que es festivo autonómico.

Sin embargo prescindirán del puente lago de diciembre al renunciar al Día de la Inmaculada que se podía trasladar a lunes 9 de diciembre este año. No obstante, el Día de la Constitución que cae en 6 de diciembre sí que será festivo y aunque no haya 4 días de descanso, sí que tendrán un fin de semana largo de tres días.