Tragedia en el Pirineo oscense

Aludes normales para la época, pero con formación de placas de viento: esto es lo que ha ocurrido en la tragedia de Panticosa

Los detalles Tres personas, dos hombres y una mujer, han fallecido y otra ha resultado herida leve por hipotermia este lunes tras verse arrastradas por un alud de nieve en el pico Tablato, a unos 2.200 metros de altitud, en las inmediaciones del Balneario de Panticosa.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha asegurado que los tres fallecidos eran expertos montañeros, muy conocidos en la zona y con conocimientos de meteorología. Azcón ha expresado su convencimiento de que la "mala suerte" ha sido un factor determinante. Pero, ¿qué ha podido pasar?

Este tipo de aludes son normales en esta época -entre diciembre y marzo- y en esa zona. El riesgo, además, no era muy alto, de nivel dos cuando el máximo es cinco.

Estas personas, que estaban practicando esquí de montaña, no se encontraban en una estación de esquí, sino fuera de pista haciendo un trabajo de montaña y se encontraban ascendiendo.

Ahora también se sabe que con las nevadas en esas zonas en esta época del año se produce lo que se conoce como placa de viento. Es decir, el viento modela la nieve y genera placas nuevas muy inestables que en cuanto se pisan o se pasa sobre ellas se pueden deslizar.

La nieve se acumula en capas, como si fuera un sándwich, si se acumula una capa, hace frío, se congela, llega una nueva nevada y se posiciona encima siendo más húmeda o moldeada por el viento, puede romperse y deslizarse cuando se pasa por encima.

Además, en las zonas de umbría, donde no da el sol, la situación se puede complicar aún más y el alud, si no es muy grande, puede enterrar a una persona. Esto es, precisamente, lo que ha ocurrido.

