Roban 66.000 euros del 'Camión de los regalos’ de la lotería de Monesterio (Badajoz): "Llegué solo cinco minutos después de que se fueran"

Un grupo de encapuchados ha robado la caja fuerte del 'Camión de los regalos' que está aparcado en un área de servicio de Monesterio (Badajoz). Según las imágenes de las cámaras de seguridad, estos cinco ladrones parecían saber muy bien lo que iban a buscar, puesto que tan solo se han llevado la caja fuerte en la que había 66.000 euros y 2.000 papeletas para la rifa del sorteo de una cesta de Navidad valorada en 300.000 euros y en la que se incluye desde un Ferrari hasta lingotes de oro.

"Yo lo vi todo por las cámaras. Llegué al lugar solo cinco minutos después de que ellos se fueran", ha explicado apenado David Pérez, gerente del Camión de los Regalos. En cuestión de segundos lograron sustraer la caja fuerte que pesa "300 kilos" y meterla en el maletero de un coche, por lo que Pérez ha bromeado con que los ladrones "tienen que ir al gimnasio o algo".

No obstante, es relevante que tan solo se hayan llevado la bóveda, porque el camión es una cesta de Navidad que incluye desde lingotes de oro hasta un Ferrari. No obstante, Pérez ya ha aclarado que las papeletas sustraídas se quedarán fuera del sorteo, el cual se celebra en una semana.

Con todo, la ilusión por ganar sigue intacta entre los vecinos y habitantes de la zona. "Me he enterado y he venido a comprar por si acaso"; "Venía hablando con mi mujer a ver si nos va a tocar el Ferrari", han comentado dos hombres. Por el momento, la Policía está trabajando para identificar a los cinco encapuchados.

