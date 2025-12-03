Calendario laboral de Castellón 2026: todos los festivos de la provincia, pueblo a pueblo

De Agost hasta Zucaina, toda la provincia de Castellón tiene ya sus festivos recogidos en el calendario laboral de 2026. En esta tabla puedes consultar, uno a uno, todos los días inhábiles de los municipios castellonenses.

Si el 9 de octubre es festivo en la Comunidad Valenciana, siete meses antes lo es también en Castellón. Porque sí, Castellón de la Plana ya tiene su calendario laboral para 2026. Además de los ocho festivos nacionales y los cuatro autonómicos, cada Ayuntamiento tiene potestad para fijar otros dos días de fiesta locales, que afectan únicamente a su territorio. Y para 2026, Castellón ha elegido el 9 de marzo y el 29 de junio.

El primero, el del 9 de marzo, Castellón recuerda cuando en esta fecha, en 1810, la ciudad escribió una "página heroica en su historia al resistir el avance de las tropas napoleónicas". "En este episodio, vecinos y milicianos locales defendieron con valentía la ciudad, convirtiéndose en símbolo de lucha y determinación", señalan desde el consistorio, que cada año a propósito de esta efemérides celebra diferentes actos conmemorativos que "mantienen viva la memoria de aquellos que defendieron su tierra".

Para el siguiente festivo de Castellón habrá que esperar a finales de junio: el 29 de julio, día de San Pedro, se celebran las fiestas de San Pedro, patrón del distrito marítimo del Grau. La cabalgata del mar, la ofrenda de flores, la procesión marítima y la torrá de la sardina son protagonistas de la celebración de una fecha que, no obstante, se celebra en otros puntos de la provincia valenciana: también en Barracas, Cabanes y Vinaròs. En la siguiente tabla puedes consultar todos y cada uno de los días festivos en 2026 en cada municipio de la provincia de Castellón:

Entre todos los municipios de Castellón, más de una treintena coinciden en una fecha marcada en su calendario: el 13 de abril, día de San Vicente Ferrer. No sólo en Castellón, porque en total son más de 200 las localidades valencianas que recuerdan al dominico valenciano, parte del Siglo de Oro de la región, con altares por las calles en homenaje al santo.

De todos los pueblos y ciudades de la provincia, dos no han comunicado (o, al menos no los han recogido en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana) cuáles son sus días festivos: Sacañet y Vilanova a'Alcolea. En 2025, el primero de ellos (Sacañet) tuvo como festivos el 15 de mayo (día de San Isidro) y el 4 de diciembre (día de Santa Bárbara), mientras que Vilanova d'Alcolea optó por el 17 de enero (San Antonio) y el 25 de agosto (San Bartolomé).

