Calendario laboral de 2027 para Castilla y León: festivos autonómicos para todas las provincias

Castilla y León ya tiene aprobado su calendario laboral para el año 2027, al menos en lo que se refiere a las 12 fiestas nacionales y autonómicas. A estas se sumarán los festivos que considere cada Ayuntamiento.

Todavía queda mucho 2026 por delante, pero nunca está de más empezar a organizarse el futuro. El consejo de Gobierno de Castilla y León aprobó, el pasado 26 de marzo, el calendario laboral de 2027 para la comunidad autónoma, con la relación de días festivos que disfrutarán las nueve provincias. Por ahora, se conocen las 12 fiestas que afectan a toda la comunidad, a las que se sumarán, cuando corresponda, los dos festivos locales de cada Ayuntamiento, lo que hace un total de 14 días festivos en cada municipio.

La mayor parte de los de Castilla y León coinciden con los festivos incluidos en el calendario laboral de Andalucía para 2027, salvo uno de ellos, el que se corresponde con la fiesta de la región. Hasta que el Boletín Oficial del Estado (BOE) no publique el calendario nacional, no hay diferencia entre autonómicos y nacionales, aunque a priori, sí se puede reconocer uno de los que son autonómicos, el Jueves Santo, ya que por norma general en Semana Santa sólo el Viernes Santo es festivo nacional. El calendario de Castilla y León incluye los siguientes días festivos:

1 de enero → Año Nuevo

6 de enero → Día de Reyes

25 de marzo → Jueves Santo

26 de marzo → Viernes Santo

23 de abril → Día de Castilla y León

1 de mayo → Día del Trabajo

16 de agosto → Asunción de la Virgen

12 de octubre → Fiesta Nacional de España

1 de noviembre → Día de Todos los Santos

6 de diciembre → Día de la Constitución

8 de diciembre → Inmaculada Concepción

25 de diciembre → Navidad

De todos ellos, uno es trasladado al lunes posterior, al caer el festivo en domingo: se trata del día de la Asunción de la Virgen, que está marcado en el calendario el 15 de agosto. Del resto, dos de ellos caen en sábado, por lo que los trabajadores con turnos de lunes a viernes los verán pasar sin que les afecte en su jornada laboral. Estos son el Día del Trabajador, 1 de mayo, y el día de Navidad, 25 de diciembre.

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