Calendario laboral de 2027 para Andalucía: todos los festivos de la comunidad autónoma

A finales de abril de 2026, poco antes de las elecciones autonómicas, la Junta de Andalucía aprobó el calendario de días festivos para toda la comunidad autónoma para el año 2027. Estos son todos los días marcados como de fiesta.

A 2026 todavía le queda más de la mitad, pero los andaluces ya pueden empezar a prepararse para el próximo año. Porque a finales de 2026, la Junta de Andalucía aprobó el calendario laboral de 2027, con la relación de fiestas que disfrutarán todos los andaluces el año que viene. El calendario prevé un total de 12 festivos, entre autonómicos y nacionales, si bien cada municipio tendrá que añadir dos fiestas locales para hacer el total de 14 días festivos por municipio.

Los 12 festivos nacionales y autonómicos tienen carácter retribuido y no recuperable, es decir, están pagados y las horas de su disfrute no se tienen que recuperar en otro momento. Este tipo de festivos está regulado por el Estatuto de los Trabajadores, y siempre que la empresa justifique la necesidad de trabajarlo, el empleado debe ser compensado económicamente o con un descanso equivalente otro día; en función del convenio, además, suelen incluir un plus por festivo o más horas de descanso en compensación.

Según lo aprobado en el consejo de Gobierno andaluz, dos de los días elegidos como festivos han sido trasladados al lunes, al caer en domingo: se trata del Día de Andalucía, que tiene lugar cada año el 28 de febrero, que se celebrará el 1 de marzo, y el día de la Asunción de la Virgen, el 15 de agosto, que se traslada al lunes 16 de agosto. Así pues, todos los días incluidos en el calendario laboral andaluz son los siguientes:

1 de enero → Año Nuevo

6 de enero → Día de Reyes

1 de marzo → Día de Andalucía

25 de marzo → Jueves Santo

26 de marzo → Viernes Santo

1 de mayo → Día del Trabajo

16 de agosto → Asunción de la Virgen

12 de octubre → Fiesta Nacional de España

1 de noviembre → Día de Todos los Santos

6 de diciembre → Día de la Constitución

8 de diciembre → Inmaculada Concepción

25 de diciembre → Navidad

De todos ellos, dos festivo coinciden en sábado, por lo que los trabajadores con turno de lunes a viernes no 'disfrutan' de él. Si bien en los últimos meses se ha hablado mucho de esta cuestión, a raíz de informaciones que apuntan a que todos los trabajadores tienen derecho a sumar un día libre si un festivo cae en sábado, lo cierto es que si bien el Tribunal Supremo reconoce el derecho a descanso compensatorio cuando una fiesta laboral coincide con el descanso semanal no fija un sistema automático para compensarlo. Según explican desde Iberley, el Supremo ha resuelto en este sentido un supuesto específico, por lo que no se puede generalizar y habrá que acudir al convenio colectivo aplicable y a los acuerdos de empresa para saber cómo se resuelve este conflicto.

Estos dos festivos que caen en fin de semana son el Día del Trabajador, 1 de mayo, y el día de Navidad, 25 de diciembre. Los festivos de carácter local en Andalucía deben ser propuestos a nivel municipal a la Consejería de Empleo, Economía y Trabajo Autónomo, con un plazo de dos meses contados desde la publicación del decreto que establece el calendario laboral en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA): dado que este decreto se publicó el 5 de mayo, los Ayuntamientos tienen hasta el 5 de julio para proponer sus festivos locales a la Consejería, a fin de confeccionar el calendario laboral completo de la comunidad autónoma.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido