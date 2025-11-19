Detenido el ladrón de 2.200 joyas valoradas en un millón de euros el día del apagón en España

El contexto El pasado 28 de abril, día del apagón, se produjo un robo en una joyería en un centro comercial de San Sebastián de los Reyes (Madrid), al dejar sin seguridad las vitrinas del establecimiento.

La Policía Nacional ha detenido al presunto autor del robo de 2.200 joyas valoradas en más de un millón de euros, sustraídas de un centro comercial en San Sebastián de los Reyes durante un apagón el 28 de abril. El detenido, un hombre albanés con antecedentes en varios países, utilizaba identidades falsas para sus atracos. El ladrón accedió a la joyería a través de butrones en el techo y aprovechó el fallo en las cerraduras electrónicas debido al apagón. Fue detenido el 22 de octubre con una de las joyas robadas en su cuello y casi 3.000 euros en efectivo. La autoridad judicial ha ordenado su ingreso en prisión.

La Policía Nacional ha detenido al presunto autor del robo de 2.200 piezas de joyería valoradas en más de un millón de euros sustraídas en un centro comercial de San Sebastián de los Reyes (Madrid) el pasado 28 de abril, el día del apagón, al dejar sin seguridad las vitrinas del establecimiento.

Según han explicado a EFE, fuentes policiales, el robo fue perpetrado por un único hombre, un individuo de nacionalidad albanesa con múltiples antecedentes en España y otros países como Países Bajos y que empleaban en sus atracos hasta cinco identidades falsas.

De las 2.200 joyas robadas no hay rastro por el momento, salvo de una sola, la que él mismo lucía en el cuello el día de su detención, el pasado 22 de octubre. La Jefatura Superior de Policía de Madrid señala en un comunicado que el ladrón realizó diversos butrones en puntos estratégicos para conseguir dar con el techo de la joyería e introducirse en el interior. De esta forma, accedió por la cubierta del centro comercial y realizó unos cortes en la tela asfáltica a la altura de la joyería.

Una vez dentro del techo, fue quitando placas de pladur hasta acceder a una pasarela interna que comunicaba los comercios, para lo cual realizó más agujeros en las placas que daban acceso a la trastienda de la joyería. Ya dentro del establecimiento, el ladrón fue abriendo con un destornillador las cristaleras de los expositores que tenían cerraduras electrónicas pero que estaban inutilizadas debido a la interrupción ese día del suministro eléctrico durante horas en toda la Península, y sustrajo todas las piezas que se encontraban allí expuestas junto con una colección de oro blanco y brillantes: un total de 2200 joyas, valoradas en más de un millón de euros.

Avanzadas las pesquisas, los agentes lograron identificar el vehículo con el que este individuo se había desplazado al centro comercial para realizar el robo y posteriormente huir. Había comprado de segunda mano este coche meses previos a la comisión de los hechos. Justo al día siguiente de cometer el robo realizó el tránsito a un país extranjero, deshaciéndose de esta forma del mismo.

Tras una minuciosa investigación debido a las múltiples salidas y regresos a España que este hombre realizaba, el día 22 de octubre, los agentes le localizaron en territorio nacional, momento en el que fue detenido como presunto responsable de un delito de robo con fuerza. La autoridad judicial ordenó su ingreso en prisión. En el momento de la detención fueron incautados casi 3.000 euros que llevaba en efectivo entre sus pertenencias sin justificar su origen. Además, portaba colgado del cuello, una de las joyas sustraídas del establecimiento comercial.

