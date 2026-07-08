Cae en Barcelona la banda juvenil ‘Los 300’, acusada de tráfico de drogas, robos y agresiones

Los detalles Esta banda, compuesta por dieciocho jóvenes, seis de ellos menores, está acusada de agredir y robar con violencia, de tentativa de homicidio y de traficar con drogas en Barcelona y su área metropolitana.

Los Mossos d’Esquadra y la Guardia Urbana de Barcelona desmantelaron la banda juvenil 'Los 300', integrada por dieciocho jóvenes, seis de ellos menores, acusados de agresiones, robos violentos, tentativa de homicidio y tráfico de drogas en Barcelona y su área metropolitana. La operación, realizada el 19 de mayo, resultó en la detención de sus miembros, con siete ingresados en prisión y dos menores en centros de internamiento. La banda actuaba principalmente en los distritos de Sant Andreu, Sant Martí y Nou Barris, utilizando redes sociales para difundir sus actividades y captar nuevos miembros. La investigación, iniciada en junio de 2025, sigue bajo secreto.

Los Mossos d’Esquadra y la Guardia Urbana de Barcelona han desmantelado la banda juvenil 'Los 300', compuesta por dieciocho jóvenes, seis menores, acusado de agredir y robar con violencia, a menudo usando armas blancas, de tentativa de homicidio y de traficar con drogas en la ciudad y su área metropolitana.

La banda fue desarticulada el pasado 19 de mayo con las detenciones de sus integrantes, todos hombres excepto una menor, y el ingreso de siete de ellos en prisión, así como de dos menores en un centro de internamiento, han detallado este miércoles el inspector de la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos, José Ángel Merino, y el intendente de la Guardia Urbana, Juan Guzmán.

El grupo, caracterizado por usar la violencia contra decenas de víctimas, financiarse mediante el tráfico de drogas y difundir sus actividades y captar adeptos a través de las redes sociales, actuaba en los distritos de Sant Andreu, Sant Martí y Nou Barris, y aprovechaba la inferior responsabilidad penal de los menores para que realizasen las acciones más violentas.

La investigación empezó en junio de 2025 a raíz de la detección de un grupo formado principalmente por jóvenes que participaban reiteradamente en enfrentamientos violentos en distintos espacios públicos como plazas o parques como el de la Pegaso (Sant Andreu), donde fue asesinado un menor la semana pasada, uno de los puntos donde delinquiría la banda, aunque no el único, según los agentes, que han insistido en que dicha investigación sigue bajo secreto.

Con el objetivo de establecer un control territorial y reforzar su liderazgo en la zona, la organización hacía cada vez un uso "más frecuente e intenso" de la violencia contra grupos rivales y víctimas "aleatorias", a quienes atacaba y robaban en grupo, muchas veces con armas blancas de grandes dimensiones como machetes o catanas, han explicado Merino y Guzmán.

La investigación se inició en un principio con la Fiscalía de Menores, pero después se abrió otra paralela con el juzgado de instrucción número 19 de Barcelona al detectar también mayores de edad implicados, a la vez que debido a las acciones violentas de los integrantes del grupo se fueron abriendo hasta diez procedimientos judiciales independientes, cuatro de ellos por tentativa de homicidio.

El colectivo, cuyos integrantes tenían entre 15 y 27 años y acumulaban en su mayoría varios antecedentes policiales, estaba encabezado por un líder encargado de la toma de decisiones, seguido de "coordinadores", que las organizaban, y de "soldados", entre los que se solían encontrar los menores, que llevaban a cabo las agresiones.

El tráfico de drogas, principalmente 'tusi' o cocaína rosa, que preparaban en sus mismos domicilios, pero también marihuana, constituía la principal fuente de financiación de las actividades y armas del grupo, de origen "multicultural", han detallado los agentes.

La banda, que para muchos de sus integrantes "sustituía a la familia", difundían sus actividades, atraían a nuevos miembros al grupo y reforzaban su identidad, basada en la "glorificación de la violencia", mediante las redes sociales, una herramienta "fundamental" para los grupos violentos juveniles, según Guzmán.

La desarticulación de 'Los 300' se enmarca en un contexto donde se “sospecha” que "el fenómeno de las bandas juveniles pueda tener una tendencia al alza", ha alertado Merino, quien ha detallado que este tipo de organizaciones aparecieron hace más de dos décadas y que actualmente operan entre cinco y diez grupos en Barcelona y su área metropolitana.

Los agentes de ambos cuerpos han insistido, en este sentido, en que pretenden seguir actuando con "total contundencia" para desactivarlos, trabajando especialmente desde la proximidad con policías locales y también con grupos sociales o educativos que puedan contribuir a prevenir su desarrollo.

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