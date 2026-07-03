Los TEDAX, claves en la seguridad del Mundial: México se apoya en la Policía Nacional para blindar sus estadios ante amenazas terroristas

Los detalles Este grupo de élite ha instruido a la policía mexicana para detectar explosivos y evacuar estadios en caso de amenaza de bomba.

España juega un papel crucial en el Mundial de fútbol, no solo por su selección, sino por su contribución a la seguridad en México, uno de los países organizadores. Ante las dificultades de México para garantizar la seguridad, la Policía Nacional española, a través del grupo TEDAX NRBQ, ha capacitado a doce agentes mexicanos en detección de explosivos y prevención de atentados. Durante una semana en Linares, Jaén, los agentes aprendieron a gestionar amenazas en entornos multitudinarios como el estadio Azteca. Esta colaboración es vital para asegurar que los aficionados disfruten del Mundial 2026 con total seguridad.

España está muy presente en el Mundial de fútbol, y no solo por el equipo dirigido por Luis de la Fuente. De los tres organizadores (Canadá, EEUU y México), el país hispanoamericano es el que mayores dificultades ha tenido para garantizar la seguridad, y por ello, ha recurrido al grupo TEDAX NRQB de la Policía Nacional para instruir a sus agentes ante amenazas terroristas.

Doce agentes mexicanos han estado una semana en España realizando un curso intensivo para prevención de atentados y detección de explosivos, algo que en un entorno como el de México y en un contexto como la cita mundialista supone una amenaza muy real. "Tienen un grupo de terroristas potencialmente mayor porque el número de elementos que se dedican al narcotráfico es muy numeroso", explica Eladio Pérez, Jefe del Grupo TEDAX NRBQ.

Por ello, la Policía Nacional ha llevado a los agentes del país americano a su base de Linares (Jaén), en la que les han instruido para ayudarle a garantizar la seguridad de entornos que, como el estadio Azteca, pueden llegar a aglutinar a un millón de personas en pocos metros en días de partido. "Les enseñamos a buscar, a encontrar algo que no saben cómo es", detalla Eladio Pérez.

Porque, por el tipo de delincuencia del país, los agentes mexicanos no están acostumbrados a trabajar en entornos en los que los explosivos sean la principal amenaza: "Desconocían que ha habido intentos de colocar artefactos en el interior de perros".

Por eso, una de las principales lecciones que se llevan los agentes mexicanos es aprender a desalojar entornos tan multitudinarios como un estadio mundialista ante cualquier amenaza. "Se aísla la zona, al público se le pone en sitio seguro y nosotros trabajaríamos sobre el paquete sospechoso en zona aislada y segura", explica Eugenio Estévez, jefe operativo de los TEDAX.

Este grupo de élite lleva 51 años trabajando en este tipo de contextos y en este 2026 está jugando un papel clave para que los aficionados puedan disfrutar con total seguridad de una experiencia única como es vivir en primera persona este Mundial.

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