El alegato de Iñaki López para el acceso libre a todas las playas

Los detalles Las playas españolas son arenales públicos atestados de hamacas de pago. Apenas hay sitio para quien no pueda costearse ese lujo.

Iñaki López, presentador de Más Vale Tarde, ha iniciado el programa criticando la proliferación de hamacas de pago en las playas españolas, lo que limita el acceso a quienes no pueden costearlas. López cuestiona si los ayuntamientos controlan la privatización de estos espacios y se preocupan por las familias que solo pueden permitirse llevar una toalla y comida. Advierte que el aumento de la explotación comercial podría dejar a las familias con menos recursos sin espacio en las playas, similar a lo que sucede en Italia. López defiende que el interés general debe prevalecer sobre el negocio privado, citando el ejemplo de Grecia, que prohibirá las hamacas de pago en ciertas playas para proteger a sus ciudadanos y el medio ambiente.

El presentador de Más Vale Tarde, Iñaki López, ha empezado el programa de este jueves hablando de las playas españolas, arenales públicos atestados de hamacas de pago donde apenas hay sitio para quien no pueda costearse ese lujo.

"Las playas de España, ese espacio gratuito donde la prioridad debería ser para quien madruga y no para quien tiene la renta más alta están cada vez más llenas de muebles", afirma López.

Los ayuntamientos son los organismos públicos que regulan las concesiones de hamacas, pero López cuestiona si saben y controlan la superficie de playa privatizada. "¿Se preocupan de las familias para las que una toalla y un túper de filetes empanados es el único ocio que pueden permitir a sus hijos? Todo vale para recaudar aunque sea a costa de los que no pueden sufragarse ese lujo de la hamaca y la sombrilla", añade López.

Iñaki López extiende su preocupación asegurando que si la explotación comercial de las playas aumenta, "¿dónde van las familias con menos recursos? ¿A las rocas? ¿Al puerto industrial? ¿A las fuentes de sus barrios?". "Vamos camino a hacinar a los bañistas sin recursos en unos pocos metros cuadrados de arena, como ya ocurre en las playas de Italia. ¿Es ese el modelo que queremos?", reflexiona López.

"Ya hemos echado a los pobres del centro. ¡Echémoslos ahora de la costa! La Constitución asegura el acceso libre y gratuito a todas las zonas de costa. Y, hasta donde yo sé, el interés general está por encima del negocio de unos pocos", asegura el presentador de Más Vale Tarde.

Grecia va a prohibir las hamacas de pago en Creta, Mykonos y en otros destinos emblemáticos. Lo hace para proteger a los griegos y al medio ambiente porque la convivencia en la playa no es solo prohibir el reggaetón, las palas o los niños jugando a la pelota junto a la orilla. "También lo es disfrutar de un espacio que es de todos sin tener que aflojar la mosca o tender la toalla donde te ordene el dueño del chiringuito", finaliza López.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido