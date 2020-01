Edgar Aragall es un joven residente en Barcelona que ha denunciado una brutal agresión homófoba en el Metro de la ciudad. Los hechos han ocurrido a las ocho de la mañana de este domingo dentro de un vagón de metro cuando la víctima y dos chicos viajaban cogidos de la mano después de una noche de fiesta en una discoteca.

En ese momento fueron increpados por una mujer que les ha insultado diciéndoles "maricones de mierda" o "putos maricones", un hecho que ha desencadenado una discusión. En medio de la batalla dialéctica, una joven ha salido en defensa de los chicos y ha acabado en una pelea física con la mujer que empezó a insultarles.

Cuando Edgar se dirigía a separarlas, denuncia que el novio de la agresora le ha rociado con gas pimienta en la cara. "Me arde la cara, los ojos, todo. El gas me lo ha tirado súper cerca y tengo quemado hasta el abdomen ya que el producto se ha extendido", ha denunciado en redes sociales.

"Tendré que ir a revisarme el interior de la oreja y los ojos en otros sitios más especializados, espero que no me haya hecho nada porque me muero", señalaba el joven.

Edgar ya ha denunciado los hechos ante los Mossos d’Esquadra y en declaraciones a 'Betevé' ha explicado que a pesar de que llamó al botón de emergencia del Metro, ningún vigilante de seguridad les prestó ayuda. Además, ha pedido ayuda para encontrar a unas jóvenes que grabaron la agresión: “Necesito encontrar a las chicas que grabaron todo. Ahora mismo me da más rabia asco y de todo, tengo que encontrarlos porque no es justo que tenga que pasar por estas mierdas por cogerme de la mano de mis amigos”.