La brecha de género empieza a romperse entre los altos cargos del Estado: baja 20 puntos en solo seis años

En los últimos seis años, la brecha de género en los altos cargos de la Administración General del Estado se ha reducido 20 puntos, avanzando hacia una representación del 60% para hombres y 40% para mujeres. Aunque aún no se alcanza la paridad completa, este progreso es significativo y se alinea con la Ley Orgánica 2/2024 de representación paritaria. La secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo, destacó en el acto '8M: mujeres y responsabilidad pública' que la promoción de la igualdad no es una concesión, sino una garantía para fortalecer la democracia y avanzar en el liderazgo público femenino en España.

Así lo ha explicado este viernes la secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo, en la clausura del acto '8M: mujeres y responsabilidad pública', donde ha destacado que así se cumple lo establecido en la Ley Orgánica 2/2024 de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres.

En un comunicado, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública explica que los datos provienen de la Oficina de Conflicto de Intereses, que incluye en la estadística los niveles de ministra, secretarias de Estado, subsecretarias, secretarias generales, secretarias generales técnicas y directoras generales.

"Teniendo solo en cuenta la paridad en los cargos de ministros/as y secretarios/as de Estado, el avance es más notable, puesto que ya en 2019 las mujeres superaron a los hombres y desde entonces la paridad se ha mantenido muy estable", añade la nota.

Sánchez Naranjo ha asegurado que el progreso de las mujeres en la responsabilidad pública "no es una concesión" y ha añadido que "la promoción de la igualdad en la Administración es una garantía para fortalecer nuestra democracia". "España es un país más avanzado gracias a la incorporación plena de la mujer al liderazgo público", ha añadido.

