Ni botellas de agua, ni refrescos, ni aerosoles: el calor puede provocar explosiones o incendios en nuestros coches

Los detalles Durante una de calor como la actual, un coche aparcado puede llegar a los 60 grados. Porque dentro de un vehículo la temperatura puede ser entre 15 y 20 grados superior a la que sentimos en la calle.

Este martes podría ser el peor día de la primera ola de calor, incluso el 23 de junio más cálido de la historia. Un coche aparcado puede alcanzar los 60 grados, por lo que es crucial conocer ciertos consejos. Objetos comunes como gafas de sol, botellas de agua, refrescos o medicinas pueden ser peligrosos dentro de un coche al sol, ya que la temperatura interior puede superar en 15 a 20 grados la exterior. Elementos como aerosoles, medicamentos, cosméticos, mecheros y dispositivos electrónicos también deben evitarse, ya que pueden explotar, perder eficacia o causar incendios debido al calor extremo.

Este martes podríamos definirlo como el peor día de esta primera ola de calor y eso que es el tercer día que nos acompaña este fenómeno. Es más, porque podría convertirse en el 23 de junio más cálido en nuestra historia. Con esto en mente, y teniendo en cuenta que un coche aparcado puede llegar a alcanzar los 60 grados, es conveniente conocer determinados consejos.

Porque seguro que llevamos en el coche objetos y utensilios que, sin saberlo, son peligrosos durante una ola de calor. Por ejemplo, en el vídeo que acompaña a esta noticia se puede ver un vehículo con hasta siete elementos que nunca deberían estar dentro. Bajo ningún concepto.

Hablamos de cosas tan habituales para un conductor como llevar unas gafas de sol en el salpicadero del coche, una botella de agua, refrescos o medicinas.

Porque la temperatura interior de un coche al sol puede ser de entre 15 y 20 superior a la que hay fuera. "Las superficies directamente expuestas al sol todavía pueden alcanzar una temperatura superior, entre los 70 y los 80 grados, especialmente si son oscuras", explica Ignacio Castilla, el country manager de Prima Seguros.

Por ello, llevar gafas sobre el salpicadero. La montura puede deformarse y pueden estropearse los filtros de los cristales. Sobre todo si las pones en el salpicadero, que es "la zona horno" del vehículo.Tampoco es buena idea guardarlas en la guantera ni en la visera del parasol, donde también aumenta la temperatura.

Segundo objeto a evitar: los aerosoles, sprays o desodorantes. Ni latas ni botellas con cualquier líquido gaseoso. Porque "bajo una alta temperatura se aumenta su presión y podemos llegar a crear una explosión", explica el experto. Explosiones que nos pueden destrozar el interior del coche o dañarnos si estamos justo dentro del mismo.

No dejen en el coche medicamentos. El calor altera su composición y puede reducir su eficacia. Y lo que puede parecer un acto inofensivo en estos días de calor extremo, como llevar en el coche una botella de plástico llena de agua, también es peligroso. El sol, el calor, hace que se degrade el plástico y se mezcle con lo que bebemos. Incluso puede, en casos extremos, actuar como lupa.

La lista sigue, porque los expertos nos piden que tampoco dejemos dentro de nuestro vehículo, sobre todo si está al sol: cosméticos, que pueden perder propiedades; mecheros u objeto inflamable, que puede explotar y causar un incendio; o dispositivos electrónicos. Porque en días de mucho calor, pueden arder o puede explotar su batería.

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