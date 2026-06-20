Abanicos, ventiladores portátiles y mucha agua: así sobreviven los asistentes a los festivales en plena ola de calor

Los detalles Por su parte, los vendedores de bebidas se convierten en un auténtico alivio para quienes intentan combatir las altas temperaturas y mantener la hidratación.

En los festivales y conciertos al aire libre, el calor extremo ha convertido elementos como abanicos, ventiladores portátiles y agua en esenciales para sobrevivir. Los asistentes, considerados valientes por enfrentar las altas temperaturas, improvisan soluciones para refrescarse y compartir con otros. Los abanicos no solo ofrecen alivio personal, sino que también actúan como herramientas sociales, facilitando la empatía entre los presentes. La escasez de sombras hace que cualquier refugio sea muy valorado, mientras que las barras se transforman en escondites temporales del sol. A pesar del calor, la música y el ambiente veraniego siguen atrayendo a los festivaleros, decididos a disfrutar sin importar el clima.

Gorro, gafas de sol, abanico y un vaso de agua siempre en la mano. Ese parece ser el kit básico de supervivencia para quienes estos días disfrutan de festivales y conciertos al aire libre, donde las altas temperaturas obligan a sacar toda la imaginación para combatir el calor.

"Seguro de vida", resume uno de los asistentes mientras enseña su abanico, convertido en un accesorio imprescindible. Y es que acudir a un festival en plena ola de calor requiere algo más que ganas de bailar. "Hay que reconocer que irse de festival con este calor es otro nivel, de auténtico valiente", comenta otro.

Los abanicos se han convertido en los grandes protagonistas de la jornada. No solo sirven para refrescarse, sino también para ayudar a quienes están alrededor. "Bailamos y el abanico te sirve para empatizar con el de al lado y darle ahí al que lo necesita. Al final es como un elemento social", explica un joven.

Sin embargo, no todos llegan preparados y es que algunos reconocen que tuvieron que improvisar sobre la marcha. "Los abanicos los compramos a mitad de camino", cuentan después de darse cuenta de la intensidad del calor. Otros, en cambio, han ido un paso más allá y apuestan por ventiladores portátiles que no dejan indiferente a nadie. "Toma, pruébalo tú misma", dice un asistente mientras comparte el suyo con quienes le rodean.

La falta de sombras convierte cualquier refugio improvisado en un bien muy cotizado. Las barras de los recintos, más que servir bebidas, se transforman por momentos en improvisados escondites del sol. "Mira, todo el mundo está a este lado, no a este lado", señala uno de los asistentes mientras muestra cómo todos buscan el mismo rincón protegido.

Entre tanto, los vendedores de bebidas se convierten en un auténtico alivio para quienes intentan combatir las altas temperaturas y mantener la hidratación. Aun así, nadie parece dispuesto a renunciar a la música ni al ambiente. "No queda otra", resume uno de los festivaleros. Porque llueva, truene o haga un calor abrasador, las ganas de disfrutar del verano y de los planes al aire libre siguen imponiéndose al termómetro.

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