Calendario laboral de Galicia de 2027: festivos autonómicos y nacionales

En 2027, Galicia pierde el día de San Juan pero recupera el Día das Letras Galegas. Todavía faltan por conocer los festivos locales de cada ayuntamiento.

En plenas vacaciones, son muchos los gallegos que ya pueden empezar a pensar en las siguientes. La Xunta de Galicia anunció en junio el calendario laboral de 2027 para la comunidad autónoma, que incluye nueve festivos comunes para el resto del territorio y otros tres que afectan únicamente a la comunidad autónoma. Para este nuevo año, Galicia pierde como festivo el día de San Juan (24 de junio), que cae en jueves, pero a cambio recupera el Día das Letras Galegas, que suma un festivo en el mes de mayo.

Los calendarios laborales contemplan un total de 14 días festivos al año, de los cuales dos son elegidos por cada Ayuntamiento. Sin embargo, estos tardan más en publicarse de manera oficial. El primer paso es aprobar el que afecta a toda la región, que coincide en gran parte con los del calendario laboral nacional. Para 2027, los días de fiesta contemplados en el calendario laboral gallego son los siguientes:

1 de enero - Año Nuevo

Año Nuevo 6 de enero - Día de Reyes

- Día de Reyes 19 de marzo - San José (día del padre)

- San José (día del padre) 25 de marzo - Jueves Santo

- Jueves Santo 26 de marzo - Viernes Santo

- Viernes Santo 1 de mayo - Día del Trabajador

- Día del Trabajador 17 de mayo - Día das Letras Galegas

- Día das Letras Galegas 12 de octubre - Día de la Hispanidad

- Día de la Hispanidad 1 de noviembre - Día de Todos los Santos

- Día de Todos los Santos 6 de diciembre - Día de la Constitución española

- Día de la Constitución española 8 de diciembre - Inmaculada Concepción

- Inmaculada Concepción 25 de diciembre - Navidad

De todos los festivos de Galicia para 2027, sólo dos coinciden en sábado. Esto es relevante porque, grosso modo, afectan a menos personas: sólo libran del trabajo los empleados que cuenten con jornada en fines de semana. Sin embargo, desde el pasado mes de mayo, la Audiencia Nacional fijó que los festivos que cayeran en sábado deben compensarse con un día adicional de descanso.

Cuando un festivo nacional coincide en domingo, son las comunidades autónomas las que deciden si lo trasladan al lunes siguiente o escogen otro que por tradición le sea propio: en Galicia en 2027 ocurre con el 15 de agosto, día de la Asunción de la Virgen. Al caer en domingo, Galicia ha optado, en lugar de trasladarlo al lunes 16, por añadir el Día das Letras Galegas (17 de mayo) a su calendario.

Hasta ahora, ya se han publicado los calendarios laborales autonómicos de Andalucía, Castilla y León y País Vasco.