El 'Círculo Escéptico' ha pedido a la Consejería de Salud del Gobierno de Baleares que prohíba la celebración del acto protagonizado por Miguel Bosé y el curandero Josep Pàmies programado para el viernes en Mallorca. La asociación denunciante sostiene en el texto presentado ante las autoridades sanitarias que los antecedentes de los participantes y organizadores, el grupo Dulce Revolución, llevan a pensar que va a ser un encuentro de promoción de pseudoterapias, algo expresamente prohibido por la ley.

"Las pseudoterapias no son medicina. Se llaman así porque no han demostrado científicamente ninguna capacidad curativa. Su práctica y promoción ponen en riesgo la salud de los ciudadanos. En particular, de los enfermos crónicos y de aquellos que sufren enfermedades graves, que a veces abandonan tratamientos efectivos con trágicas consecuencias", ha indicado el abogado Fernando L. Frías, portavoz del Círculo Escéptico.

La propia Consejería de Salud balear alertó el pasado día 16 de «la peligrosidad» de las pseudoterapias, que "se aprovechan de la situación de extrema vulnerabilidad de las personas que padecen enfermedades en una situación límite". Y advirtió de la celebración del encuentro de Mallorca, "un acto organizado por el grupo autodenominado Dulce Revolución, conocido por sus ataques tanto a la industria farmacéutica como a la Organización Mundial de la Salud. Esta organización ha manifestado públicamente su desacuerdo contra las vacunas y habitualmente defiende la práctica de tratamientos sin evidencia científica que incluso pueden producir efectos perjudiciales para la salud".

El Círculo Escéptico, organización sin ánimo de lucro que combate la pseudociencia, considera que actos como el de Mallorca deben ser objeto de un estrecho control por parte de las autoridades sanitarias, cuyo último objetivo tiene que ser siempre proteger a la ciudadanía. La asociación denunciante recuerda, en este sentido, que tanto los participantes como el grupo organizador cuentan con antecedentes en la promoción de pseudoterapias y han sido en ocasiones sancionados por ello por las autoridades sanitarias y colegios profesionales.

El agricultor Josep Pàmies recomienda desde hace años un desinfectante tóxico, el dióxido de cloro, "para tratar todo tipo de afecciones, desde la Covid-19 hasta el autismo". Él y su organización instrumental, Dulce Revolución, han sido objeto de varias sanciones por parte del Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña, incluidas dos multas de 300.000 y 90.001 euros.