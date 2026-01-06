La Policía investiga como asesinato machista la muerte de una mujer y su pareja en Las Palmas de Gran Canaria

Los detalles Los cuerpos, con signos de violencia, corresponden a una mujer de 43 años y a un hombre de 35; en el sistema VioGén constaba una denuncia previa contra él por malos tratos, que había sido archivada.

La Policía Nacional investiga la muerte violenta de una mujer de 43 años y su pareja, un hombre de 35, cuyos cuerpos fueron hallados este martes en un piso de la calle Bernardo de la Torre, en Las Palmas de Gran Canaria.

Según han confirmado fuentes policiales a laSexta, la mujer presentaba signos de violencia, mientras que la muerte del hombre podría haberse producido por suicidio, aunque habrá que esperar a los resultados de la autopsia para confirmar las causas exactas.

Fuentes consultadas explican que la mujer constaba en el sistema VioGén, el registro de protección a víctimas de violencia de género, por una denuncia previa contra el hombre por malos tratos, aunque esa denuncia fue archivada en su momento. Por ahora, los investigadores no han confirmado si este antecedente está directamente relacionado con lo sucedido.

La Policía Nacional ha confirmado que el caso se investiga como asesinato machista, pero no han ofrecido más detalles porque el juez ha decretado el secreto sumarial. La investigación sigue abierta, y los cuerpos de seguridad trabajan para esclarecer las circunstancias exactas de la muerte de ambos.

016, teléfono contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

