Lejos de lo que se podía esperar, teniendo en cuenta los largos meses en confinamiento que se han vivido en gran parte del mundo así como las restricciones y limitaciones en el ocio, la pandemia no ha propiciado un 'baby boom'.

De hecho, la crisis sanitaria por el coronavirus ha ido acompañada de un descenso significativo de las tasas brutas de natalidad en los países de renta alta, con descensos especialmente fuertes en el sur de Europa. Aquí se incluye a Italia (-9,1 %), España (-8,4 %) y Portugal (-6,6 %).

Esta es la principal conclusión que deja un estudio liderado por la Universidad italiana de Bocconi y publicado en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)', para el que se han utilizado modelos numéricos y se han analizado datos de 22 países.

Las pandemias son un factor clave de los cambios en las poblaciones humanas, ya que afectan tanto a las tasas de mortalidad como de natalidad. La mayor pandemia del anterior siglo, la llamada gripe española (1918-1919), provocó un gran descenso de las tasas de natalidad en Estados Unidos y otros países como Gran Bretaña, India, Japón o Noruega.

Ahora, las pruebas preliminares sugieren que la pandemia del COVID-19 ha disminuido la natalidad en los países de renta alta.

Son datos solo de la primera ola

Para evaluar con más detalle el efecto de esta enfermedad se recopilaron datos mensuales de nacimientos vivos desde enero de 2016 hasta marzo de 2021 de un total de 22 países de ingresos altos. Después de diversos cálculos comparativos, los científicos utilizaron modelos para tener en cuenta la estacionalidad y las tendencias a largo plazo.

Al aplicar y depurar los modelos, los datos muestran que la pandemia ha ido acompañada de un descenso significativo de las tasas brutas de natalidad más allá de lo previsto por las tendencias anteriores en siete de los 22 países considerados.

Así, las tasas brutas de natalidad descendieron un 8,5 % en Hungría, un 9,1 % en Italia, un 8,4 % en España y un 6,6 % en Portugal. Además, Bélgica, Austria y Singapur también mostraron un descenso significativo de las tasas brutas de natalidad, según este análisis.

Sin embargo, los autores destacan que los datos disponibles solo ofrecen información sobre la primera ola y, por lo tanto, "solo permiten vislumbrar el descenso general durante la pandemia".