Ahora

Nueva incidencia

Una avería en un tren Madrid-Cádiz paraliza la circulación en Córdoba y provoca retrasos

Una incidencia en un tren de larga distancia que cubría el trayecto entre Madrid y Cádiz ha obligado a detener el convoy en el término municipal de Almodóvar del Río (Córdoba), según ha informado Adif a través de sus redes sociales.

Imagen de archivo de un tren de Media DistanciaImagen de archivo de un tren de Media DistanciaRENFE | Europa Press

Una incidencia en un tren de larga distancia que cubría el trayecto entre Madrid y Cádiz ha obligado a detener el convoy en el término municipal de Almodóvar del Río (Córdoba), según ha informado Adif a través de sus redes sociales.

*Noticia en ampliación.

Las 6 de laSexta

  1. Europa pide que la voz de Ucrania sea escuchada y cierra filas junto a Zelenski: "El camino hacia la paz no puede decidirse sin ellos"
  2. Una ayuda que mata: mueren tres palestinos aplastados por palés de comida lanzados desde el aire
  3. El sindicato de técnicos de Hacienda pide investigar a Juan Carlos I por dudas sobre su residencia fiscal
  4. Abascal habla sobre Jumilla y apoya las "deportaciones masivas": "Vienen aquí pensando que esta tierra es suya"
  5. La ola de calor más larga desde 2022 deja a 44 provincias en aviso este domingo
  6. Las personas LGTBIQ+ con discapacidad reclaman su derecho a desear y ser deseados: "La gente piensa que eres asexual"