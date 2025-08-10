Nueva incidencia
Una avería en un tren Madrid-Cádiz paraliza la circulación en Córdoba y provoca retrasos
Una incidencia en un tren de larga distancia que cubría el trayecto entre Madrid y Cádiz ha obligado a detener el convoy en el término municipal de Almodóvar del Río (Córdoba), según ha informado Adif a través de sus redes sociales.
*Noticia en ampliación.