Aumenta el número de fumadores que ignoran la ley Antitabaco: no se respeta en recintos hospitalarios, parques infantiles ni restaurantes

En algunos hospitales la prohibición no frena ni a los trabajadores. Varios trabajadores sanitarios fuman en el recinto hospitalario con la bata puesta. No obstante, hay algunos que sí se cortan cuando se les pilla con el cigarro. Un equipo de laSexta les avisa de que están fumando dentro del recinto del hospital, algo que no es legal y un sanitario responde: "Nada, multa; llama a la Policía".

También está prohibido en los parques infantiles e incluso hay quien lo acompaña con una cervecita. "Al estar toda la tarde aquí, algún cigarro te echas", dice una mujer. También hay quien dice que no es para tanto: "Perjudicial como tal, los coches contaminan...".

Tampoco se puede en terrazas cerradas y los que fuman se hacen los despistados.

La OCU asegura que en la mayoría de hospitales, terrazas y centros educativos no se respeta la normativa antitabaco. Rubén Sánchez, portavoz de Facua, denuncia que "no trascienden las inspecciones que realizan las Comunidades Autónomas".

Todos estos colectivos piden más zonas sin humo y que, al menos, se respeten las que ya están fijadas.