Un atropello obliga a suspender durante casi dos horas la circulación de seis líneas de Rodalies entre Barcelona y Tarragona

Imagen de trenes de Rodalies en la Estación de Francia de Barcelona.

Los detalles El accidente se ha producido en un punto no autorizado de paso de las vías, cortando el servicio de las líneas entre Sant Vicenç de Calders y Cunit. Durante el corte, Protección Civil ha puesto en prealerta el plan Ferrocat.

Rodalies ha restablecido el servicio en varias líneas tras el atropello de una persona entre Sant Vicenç de Calders y Cunit. El incidente, ocurrido en un punto no autorizado de paso, provocó un corte de cerca de dos horas. La circulación se ha reanudado por vía única para los trenes de media distancia y se ha implementado un transporte alternativo por carretera, según informó Rodalies en 'X'. Protección Civil activó la prealerta del Plan Ferrocat. Adif comunicó que, tras la autorización de las autoridades, los trenes retomaron gradualmente sus frecuencias habituales.

Rodalies ha restablecido el servicio en las líneas R2 Sud, R13, R14, R15, R16 y R17 cortadas entre Sant Vicenç de Calders y Cunit (Tarragona) por el atropello de una persona este lunes a las 8:50 tras cerca de dos horas de corte.

Se ha reanudado la circulación por vía única para trenes de media distancia y se ha establecido un plan de transporte alternativo por carretera, ha informado Rodalies en un mensaje en 'X' recogido.

Según ha informado Adif, el accidente se ha producido en un punto no autorizado de paso de las vías. Protección Civil de la Generalitat ha activado la prealerta del Plan Ferrocat a raíz del accidente. Tras esto, Renfe informó de que se estaba gestionando un servicio alternativo por carretera entre estas estaciones.

Unas horas después de comunicarse este accidente, Adif ha anunciado en sus redes sociales que, tras la autorización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los trenes de media distancia reanudaban la circulación, recuperando progresivamente sus frecuencias de paso habituales.

Además, han dado por establecido el plan alternativo de transporte por carretera para Rodalies de la línea RD Sud del núcleo de Cataluña.

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