Un incendio en un edificio de Chamberí provoca el colapso de la cubierta sin dejar heridos

Los detalles Un incendio de gran virulencia en un edificio de siete plantas de Chamberí ha provocado el derrumbe de la cubierta de madera y el desalojo de 15 vecinos y un perro. No hay heridos, pero los afectados han sido realojados por Samur Social.

Un incendio en un edificio de viviendas en Chamberí, Madrid, provocó el derrumbe de la cubierta de madera y el desalojo de sus vecinos. El fuego comenzó en la última planta del edificio en la calle García de Paredes y se extendió rápidamente, afectando la estructura del tejado. Emergencias Madrid informó que no hubo heridos ni intoxicados. Hasta 18 dotaciones de bomberos trabajaron en la extinción del incendio, que fue especialmente complejo. Quince personas y un perro fueron desalojados, y los residentes del edificio siniestrado fueron realojados por Samur Social debido a los daños materiales.

Un aparatoso incendio declarado durante la madrugada de este domingo en un edificio de viviendas del distrito madrileño de Chamberí ha provocado el derrumbe de la cubierta de madera del inmueble y el desalojo de sus vecinos, sin que se hayan registrado heridos ni intoxicados, según ha informado Emergencias Madrid.

El fuego se originó en la última planta del edificio, situado en el número 52 de la calle García de Paredes, y se propagó con gran rapidez. A la llegada de las primeras dotaciones, las llamas salían por las ventanas de dos fachadas y alcanzaron la estructura de madera del tejado, que terminó colapsando debido a la intensidad del incendio.

Hasta 18 dotaciones de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid participaron en las labores de extinción, que resultaron especialmente complejas por la rápida evolución del fuego. "Cuando han llegado las primeras dotaciones se ha producido la proyección de las llamas por las ventanas, lo que ha originado que el fuego se desarrollara con mucha violencia y muy rápido", ha explicado el jefe de guardia de Bomberos Madrid, Álvaro Macías.

Como medida de precaución, fueron desalojadas 15 personas y un perro del edificio afectado. Además, los vecinos del inmueble colindante, en el número 54 de la misma calle, también tuvieron que abandonar temporalmente sus viviendas, aunque posteriormente pudieron regresar.

Los residentes del edificio siniestrado no han podido pasar la noche en sus casas y 15 de ellos han sido realojados por Samur Social. A pesar de los importantes daños materiales ocasionados por el incendio y el derrumbe de la cubierta, los servicios de emergencia han confirmado que no se han producido víctimas.

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