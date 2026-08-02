La Ertzaintza detiene a un hombre de 20 años en Getxto al que sorprendieron 'in fraganti' agrediendo sexualmente a una joven

¿Qué ha pasado? Los agentes, alertados por varias personas, acudieron al lugar y hallaron a la mujer llorando. Al separarle, reaccionó de manera violenta y acabó engrilletado. Él está detenido; ella, en el hospital de Cruces.

La Ertzaintza ha detenido a un hombre de 20 años por una presunta agresión sexual a una joven de 19 años en Algorta. Los agentes lo sorprendieron sujetando a la joven mientras lloraba. La víctima fue trasladada al hospital de Cruces. Los hechos ocurrieron a las 05:00 del domingo, cuando unos jóvenes alertaron a la policía. El Ayuntamiento de Getxo condenó el incidente, llamando a rechazar comportamientos que denigran a las mujeres. Además, se activó el protocolo para víctimas de delitos sexuales. El 016 ofrece atención a víctimas de violencia machista las 24 horas en varios idiomas.

La Ertzaintza ha detenido a un hombre de 20 años que estaba cometiendo, supuestamente, una agresión sexual a una joven de 19 años. Los agentes le pillaron in fraganti, sujetando a la joven por los brazos mientras lloraba. La víctima, trasladada al hospital de Cruces.

Tal y como ha informado el departamento de Seguridad, los hechos han ocurrido a eso de las 05:00 del domingo. Unos jóvenes se han dirigido en Algorta a una patrulla de la Ertzaintza para informarles de que habían visto a una pareja en la calle y que ella estaba llorando.

Al acudir al lugar, los agentes han sorprendido al joven agarrando por los brazos a la mujer mientras mantenía relaciones sexuales con ella. En ese momento, un ertzaintza le ha agarrado para separarlo y, al reaccionar de forma agresiva, se le ha esposado y detenido. Según parece, las dos personas se habían conocido esa misma noche.

La Ertzaintza ha emprendido una investigación y ha activado el protocolo para víctimas de delitos contra la libertad sexual.

El Ayuntamiento de Getxto, ante esto, ha expresado su "más firme condena" por la presunta agresión sexual a una joven en el municipio y ha realizado un llamamiento a la ciudadanía para rechazar "comportamientos que denigran a las mujeres y sobre las que sustenta la violencia machista".

En un comunicado, el Consistorio muestra su "más firme rechazo, a la vez que condena, toda agresión derivada de actitudes sexistas basadas en la desigualdad de género". Además, expresa su solidaridad a la mujer agredida a la que ofrece su apoyo.

También aboga por "seguir trabajando para lograr una sociedad basada en los valores de igualdad y respeto, en la que las mujeres puedan decidir con libertad con quién, cuándo y cómo tener relaciones sexuales, y en la que, en definitiva, su voluntad sea totalmente respetada".

Asimismo, hace un llamamiento "a todas y todos los getxotarras para que rechacen todas las agresiones contra las mujeres, y para que no toleren comportamientos que denigran a las mujeres y sobre las que sustenta la violencia sexista".

016, número contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062), y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

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