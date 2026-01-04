Ahora

Se encuentra hospitalizada

Herida una trapecista de circo de 38 años tras caer desde una altura de cinco metros en Albacete

Los detalles La mujer ha sido trasladada al hospital para ser atendida tras sufrir la caída.

Una trapecista de 38 años ha resultado herida tras caer desde una altura de cinco metros mientras trabajaba en un circo de Albacete, tal y como ha informado el servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

El suceso se ha producido a las 13:11 horas de este domingo, cuando la mujer, de 38 años, ha sufrido un accidente laboral mientras realizaba ejercicios sobre un trapecio durante un espectáculo del circo.

Como consecuencia de la caída, la trapecista ha sido trasladada en UVI al Hospital de Albacete. Además, de la ambulancia, al lugar de los hechos se han trasladado también agentes de la Policía Nacional.

