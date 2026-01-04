Herida una trapecista de circo de 38 años tras caer desde una altura de cinco metros en Albacete

Imagen de archivo de una UVI en Albacete

Los detalles La mujer ha sido trasladada al hospital para ser atendida tras sufrir la caída.

Una trapecista de 38 años ha resultado herida tras caer desde cinco metros de altura mientras trabajaba en un circo en Albacete, según el servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha. El accidente ocurrió a las 13:11 horas del domingo, durante un espectáculo en el que la mujer realizaba ejercicios sobre un trapecio. Debido a la caída, fue trasladada en UVI al Hospital de Albacete. Además de la ambulancia, agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar del incidente para investigar el accidente laboral.

