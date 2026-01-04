Ahora

Una pareja herida tras ser apuñalada por un hombre en Avilés: el autor ya ha sido detenido

Los detalles La mujer, con una grave puñalada en el cuello, ha sido trasladada en estado crítico al Hospital Universitario Central de Asturias en Oviedo. Los primeros indicios señalan que las víctimas y el agresor convivían en la misma vivienda en el municipio y no se descarta ninguna hipótesis.

Una mujer de 43 años se encuentra en estado crítico tras ser acuchillada el sábado en el municipio asturiano de Avilés por un hombre, que ha sido detenido, y que también le habría provocado cortes en el hombro a la pareja de la agredida, aunque no se teme por su vida.

La mujer, con una grave puñalada en el cuello, ha sido trasladada en estado crítico al Hospital Universitario Central de Asturias en Oviedo, según recogen varios medios locales. Los primeros indicios señalan que las víctimas y el agresor convivían en la misma vivienda en Avilés, y no se descarta ninguna hipótesis.

Una llamada a los servicios de emergencias a las 22:40 horas de este sábado realizada por el hombre agredido alertó de que él y su mujer habían sido apuñalados en la calle de La Magdalena.

Por su parte, los policías que acudieron al piso en el que tuvieron lugar los hechos encontraron en la vivienda a los heridos así como al presunto agresor, que fue retenido por los agentes. La Policía Nacional ha abierto una investgiación para esclarecer los hechos.

