Una pareja herida tras ser apuñalada por un hombre en Avilés: el autor ya ha sido detenido

Una mujer de 43 años se encuentra en estado crítico tras ser acuchillada en Avilés por un hombre que ya ha sido detenido. El incidente también dejó herido en el hombro a la pareja de la agredida, aunque su vida no corre peligro. La mujer, con una grave puñalada en el cuello, fue trasladada al Hospital Universitario Central de Asturias en Oviedo. Los primeros indicios sugieren que las víctimas y el agresor convivían en la misma vivienda. La policía fue alertada a las 22:40 horas por una llamada del hombre herido y encontró al agresor en el lugar de los hechos.

Una llamada a los servicios de emergencias a las 22:40 horas de este sábado realizada por el hombre agredido alertó de que él y su mujer habían sido apuñalados en la calle de La Magdalena.

Por su parte, los policías que acudieron al piso en el que tuvieron lugar los hechos encontraron en la vivienda a los heridos así como al presunto agresor, que fue retenido por los agentes. La Policía Nacional ha abierto una investgiación para esclarecer los hechos.

