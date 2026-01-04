Ahora

Los Mossos d'Escuadra investigan la muerte de un hombre en Vilanova i la Geltrú mientras realizaba un presunto reto en internet

Los detalles Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte de un hombre de 37 años en Vilanova i la Geltrú, Barcelona. Todo apunta a que el fallecido participaba en un reto en directo por redes sociales.

Los Mossos d'Esquadra se encuentran investigando el fallecimiento de un hombre en Vilanova i la Geltrú, en Barcelona. El suceso ocurrió en la madrugada del 30 al 31 de diciembre, mientras el hombre participaba en un supuesto reto de internet que compartió en directo a través de sus redes, según han informado fuentes de la investigación.

Según avanzó el medio 'El Periódico', el hombre, de 37 años, estaba realizando un reto y a su vez lo estaba emitiendo en directo por internet. En su habitación, los agentes se encontraron una botella de whisky vacía, junto a dos latas de bebida energética y cocaína.

La policía halló al hombre muerto en su domicilio y ahora se investigan las causas de su fallecimiento, a la espera de los resultados de la autopsia.

