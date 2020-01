El acoso callejero que sufren las mujeres es una problemática que se suele normalizar y de la que no existen apenas datos. Ante esta realidad, la ONG Plan Internacional ha lanzado una iniciativa llamada 'Safer Cities for Girls'.

Se trata de una web que tiene como objetivo recopilar información sobre experiencias de acoso callejero de mujeres en Madrid, Barcelona y Sevilla, de esta manera podremos ser más conscientes de la dimensión del problema.

'Safer Cities for Girls' será una recopilación de datos sobre este tipo de violencia de género, donde además las participantes de la web podrán no solo compartir sus experiencias, sino también añadir propuestas para construir ciudades más seguras y conscientes de este problema.

En la web se pueden compartir experiencias y hacer propuestas que mejoren la seguridad

"En ciudades de todo el mundo, las niñas y las jóvenes sufren a diario acoso callejero y con este nuevo proyecto, queremos recoger más voces de las propias jóvenes y, con su participación, promover soluciones para que las ciudades sean lugares de inclusión, tolerancia y oportunidades", ha afirmado Sonia González, directora de programas locales de Plan Internacional.

Este proyecto ha sido financiado por la Comisión Europea y pretende estudiar la percepción de las chicas de entre 15 y 25 años sobre su seguridad en estas tres ciudades españolas, donde viven casi 300.000 jóvenes entre esas edades. El estudio también se llevará a cabo en tres de las ciudades de Bélgica con mayor población: Bruselas, Amberes y Charleroi.

A través de la web, las jóvenes podrán seleccionar la ciudad en la que residen para marcar en un mapa el lugar concreto que quieren denunciar como inseguro o en su defecto, aconsejar cuando es seguro. Además podrán dar detalles de su experiencia e indiciar si recibieron ayuda, siempre de una manera anónima. El proyecto también incluirá entrevistas con personas expertas en la temática y se organizarán grupos de discusión y debate con jóvenes.

Una vez extraída toda la información necesaria, Plan Internacional realizará un informe donde se recopilarán los datos extraídos, a su vez habrá una serie de recomendaciones para cada ciudad en relación a la seguridad callejera que se recopilarán en una 'Guía de recomendaciones para las ciudades'.

Solo el 9% de los casos fueron reportados

'Safer Cities for Girls' surge tras los datos recopilados en el anterior estudio de Plan Internacional: 'Free To Be'. Un proyecto llevado a cabo en 2018 en cinco ciudades: Madrid, Delhi (India), Kampala (India), Lima (Perú) y Sídney (Australia).

Con los datos recogidos en este informe se elaboraron tres estudios: '(In)seguras en la ciudad', '(In)seguras en Madrid' e '(In)seguras en las calles', que revelaron que el acoso callejero "es un problema global que ocurre a todas las horas del día, y que está tan normalizado que miles de niñas y jóvenes de todo el mundo acaban por acostumbrarse y resignarse".

Según los datos del informe, solo uno de cada diez casos de acoso callejero que ocurren en Madrid, Lima, Sídney, Kampala y Delhi, son denunciados. De estos, menos de un 30% llegan a tramitarse. Estos datos revelan que no existen los mecanismos necesarios para responder al acoso callejero.

Ante esta situación, la ONG hace un llamamiento para que se adopten medidas urgentes con el fin de generar ciudades seguras, pero sobre todo, conscientes de este problema.