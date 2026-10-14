Así es la técnica desarrollada por un cirujano español empleada en la operación al papa León XIV

¿Por qué es importante? La práctica desarrollada en España por el cirujano gallego Diego González Rivas ha revolucionado la forma de operar los pulmones. "Decidí evolucionar hacia una técnica menos invasiva", explica.

La técnica Uniportal VATS, desarrollada por el cirujano español Diego González Rivas, fue utilizada por los cirujanos del Hospital Gemelli para operar al papa León XIV. Esta técnica, que permite operar sin abrir el tórax mediante una pequeña incisión de tres centímetros, ha revolucionado la cirugía pulmonar. González Rivas, quien nos atiende desde el Pulmonary Hospital en Shanghái, destaca que han realizado 200 intervenciones en un solo día y han formado a profesionales en todo el mundo. La técnica, que ha llegado incluso al Vaticano, es la menos invasiva y sigue expandiéndose globalmente.

La técnica escogida por los cirujanos del Hospital Gemelli para operar al papa León XIV fue desarrollada por un español. Se llama Uniportal VATS y gracias a esta técnica ya no es necesario abrir el tórax, basta con una pequeña abertura de unos tres centímetros.

Lo que hace falta son cámaras de alta definición, un instrumetal específico, y todo entra por una incisión. Una práctica desarrollada en España por el cirujano gallego Diego González Rivas, que ha revolucionado la forma de operar los pulmones. "En 2010 hacíamos la doble incisión y yo decidí evolucionar hacia una técnica menos invasiva", ha explicado.

"La satisfacción es enorme porque hemos luchado mucho, sobre todo al comienzo, porque hubo muchas críticas", ha añadido. "Piensa que todas las innovacones en medicina al principio son siempre criticadas", destaca.

Nos atiende desde el Pulmonary Hospital, en Shanghái, donde solo durante el día de ayer realizaron 200 intervenciones con esa técnica. "Nosotros tenemos bastante experiencia y lo hacemos muy rápido, en media hora o 40 minutos. Hemos formado profesionales por todo el mundo", ha explicado.

Tanto, que ha llegado hasta al mismísimo Vaticano. Tecnología gallega al servicio del pontífice. "Sabía que le iban a operar en el Gemelli. Hablé con ellos el fin de semana, tenían que operarle allí por protocolo", ha contado.

Además, ha especificado que le han trasladado que todo "ha salido muy bien", y es que esta es la técnica mens invasiba.

Actualmente, es la técnica quirúrjica con mayor expansión en todo el mundo y continúan trabajando para seguir simplificando, algo que hace unos años, parecía imposible.

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