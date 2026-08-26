Así son los narco-influencers: se graban selfies mientras conducen su narcolancha y muestran una vida ostentosa

Los detalles Ellos mismos cuelgan sus vídeos en Tik Tok rodeados de fardos de droga y garrafas de gasolina. No tienen miedo a nada porque, como denuncian los sindicatos policiales, su impunidad es absoluta.

Arrasan en redes sociales y cuentan con miles de seguidores, son los llamados narco-influencers: traficantes cada vez más jóvenes que utilizan medios como Tik Tok para exhibir sus actividades delictivas con total impunidad.

"Lo hacen por el ego, por ostentación, para que vean la vida que llevan", asegura José Antonio Belizón, portavoz AEGC de la Comandancia de Cádiz.

Vídeos que se hacen virales en apenas unos minutos, donde se les puede ver posando delante de bidones de gasolina y fardos de hachís.

También en narcolanchas, peinando el agua a velocidades extremas mientras suena música reguetonera. E incluso hay quienes inmortalizan sus viajes mientras almuerzan una paella.

La impunidad con la que actúan es tal que los agentes no dan abasto. "Necesitamos más medios, muchos más", denuncia Belizón.

Una situación que insisten irá a más porque las redes son el mejor aliado para estos jóvenes traficantes.

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