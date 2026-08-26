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Varios heridos al explotar material pirotécnico en el inicio de fiestas de Noáin (Navarra)

Los detalles Tres de los heridos han sido trasladados a un centro hospitalario mientras que varias personas, que presentaban heridas leves, han acudido por sus propios medios al centro de salud.

Imagen de archivo de una ambulancia en Navarra Imagen de archivo de una ambulancia en NavarraEuropa Press

Varias personas han resultado heridas por la explosión de material pirotécnico en el balcón del Ayuntamiento de Noáin (Navarra) en el inicio de sus fiestas patronales

Tres de los heridos han sido trasladados a un centro hospitalario mientras que varias personas, que presentaban heridas leves, han acudido por sus propios medios al centro de salud, según informa el 112-SOS Navarra.

*Noticia en ampliación.

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