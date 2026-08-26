El alcalde de Tomelloso sufre pérdida auditiva al explotar el cohete del chupinazo a menos de un metro

Al alcalde de Tomelloso, Javier Navarro, le diagnosticaron un traumatismo acústico con afectación del oído interno y pérdida auditiva en el oído derecho.

El alcalde de Tomelloso (Ciudad Real), Javier Navarro, ha sufrido una pérdida auditiva en el oído derecho después de que el cohete del chupinazo de las ferias y fiestas de la localidad le explotara a menos de un metro de distancia durante el acto de inauguración de las fiestas patronales este pasado lunes.

Según ha explicado el propio alcalde en las redes sociales, desde el momento del chupinazo perdió "en gran medida" la audición del oído derecho, aunque inicialmente pensó que se trataba de una afección pasajera y continuó con normalidad con los actos previstos con motivo de la feria.

Navarro ha relatado que el martes, al comprobar al despertarse que la pérdida de audición persistía, acudió a Urgencias del Hospital de Tomelloso, donde, tras ser valorado, fue derivado al Hospital Mancha Centro, en Alcázar de San Juan. Allí fue atendido por la otorrino de guardia, que le diagnosticó un traumatismo acústico con afectación del oído interno y pérdida auditiva en el oído derecho.

El alcalde ha señalado que todavía es "pronto" para conocer la evolución de la lesión, aunque confía en "recuperarse al cien por cien". Navarro ha agradecido las numerosas llamadas, mensajes y muestras de preocupación recibidas desde que se produjo el incidente y ha asegurado que son gestos que "se agradecen mucho".

A pesar de la lesión, el alcalde ha señalado que continuará acompañando a los vecinos durante las fiestas "en todo lo que pueda", aunque estos días tendrá que "cuidarse un poco más".

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