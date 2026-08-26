Detenido por agredir sexualmente a su hija de 2 años y compartir las imágenes en internet

Los detalles La Policía Nacional arrestó al padre en menos de 24 horas tras recibir una alerta internacional y halló en sus dispositivos material de explotación sexual infantil y herramientas de IA.

La Policía Nacional detuvo en Zaragoza a un hombre acusado de agredir sexualmente a su hija de 2 años y compartir las imágenes en internet. La operación, que se desarrolló en menos de 24 horas, surgió tras recibir informes urgentes del 'National Center for Missing & Exploited Children' de EE.UU. Los agentes identificaron al sospechoso como el padre de la menor, conviviendo con ella. Al arrestarlo, pusieron a la niña bajo protección y hallaron material de explotación sexual infantil en sus dispositivos. También descubrieron grabaciones ilegales de una vecina. El detenido enfrenta cargos de agresión sexual, corrupción de menores y violación de la intimidad.

La Policía Nacional ha detenido a un hombre en Zaragoza por, presuntamente, agredir sexualmente a su hija de 2 años y compartir las imágenes en internet, en una operación que los agentes desarrollaron en menos de 24 horas.

Según ha informado la Policía Nacional este miércoles en una nota de prensa, los agentes pusieron a disposición judicial al detenido como presunto responsable de dos delitos de agresión sexual, uno de corrupción de menores y otro contra la intimidad.

La investigación comenzó después de que los agentes recibieran con carácter urgente varios informes de la organización estadounidense 'National Center for Missing & Exploited Children' (NCMEC), canalizados a través del Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security Investigations) de Estados Unidos. Los avisos alertaban de varios archivos alojados en una plataforma de almacenamiento en la nube que apuntaban a la posible comisión de graves delitos contra una menor, con indicios de que el autor se encontraba en España y tenía acceso permanente a la víctima.

Ante la gravedad de los hechos, los investigadores iniciaron de inmediato las labores de identificación y determinaron que el presunto autor era el padre de la menor y que ambos convivían en el mismo domicilio. Una vez confirmada su identidad y el riesgo para la niña, los agentes se desplazaron hasta la localidad donde se encontraba la vivienda y procedieron a su arresto.

Durante el registro, los investigadores pusieron a la menor bajo protección e intervinieron varios dispositivos informáticos. Su análisis permitió confirmar la existencia de abundante material relacionado con la explotación sexual infantil, presuntamente producido, almacenado y distribuido por el detenido.

La investigación también permitió localizar herramientas de inteligencia artificial (IA) que habrían sido utilizadas para generar imágenes de explotación sexual infantil mediante la manipulación de fotografías y vídeos de menores obtenidos en redes sociales.

Asimismo, los agentes encontraron archivos de vídeo que evidenciarían un delito contra la intimidad, al haberse realizado grabaciones clandestinas desde el domicilio del investigado hacia la vivienda contigua, captando imágenes de una vecina en el interior de su vivienda.

La rápida actuación policial, desarrollada en menos de 24 horas desde la recepción de la información inicial, permitió poner fin a la situación de riesgo y garantizar la protección inmediata de la menor.

Finalizada la investigación, el detenido fue puesto a disposición judicial como presunto responsable de dos delitos de agresión sexual, uno de corrupción de menores y otro contra la intimidad. El juez decretó su ingreso en prisión.

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