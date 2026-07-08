Así ha sido el segundo encierro de San Fermín 2026: rápido, con la manada unida y 1 herido por asta de toro

Los mozos son perseguidos por toros de la ganadería gaditana de Cebada Gago en el tramo del Callejón, durante el segundo encierro de los Sanfermines 2026, este miércoles en Pamplona.

Los detalles El segundo encierro de San Fermín se ha cerrado en 2,26'', un tiempo bastante rápido para una ganadería tradicionalmente algo lenta.

Los toros de la ganadería gaditana de Herederos de José Cebada Gago han protagonizado un segundo encierro de los Sanfermines rápido y limpio, con la manada agrupada en todo el recorrido.

La torada ha partido puntual de los corrales de Santo Domingo y encabezada por los cabestros ha ido cogiendo velocidad hasta el contacto con los corredores, sin llegar en ningún momento a abrir grandes huecos entre los astados.

A diferencia de lo sucedido el año pasado en el que los Cebada Gago necesitaron más de cinco minutos para completar el recorrido en esta ocasión lo han hecho en 2 minutos y 26 segundos.

Cruz Roja ha ofrecido los datos del primer parte provisional de heridos, con tres incidencias notificadas, una de ellas con traslado al Hospital Universitario de Navarra (HUN), precisamente por una cornada en un brazo, en un segundo encierro que aparentemente no había dejado heridos por asta de toro. El herido fue alcanzado en el tramo de Telefónica. Se trata de un guipuzcoano de 23 años, según ha indicado la subdirectora médica asistencial de Procesos de Hospitalización y Urgentes del Hospital Universitario de Navarra, Estrella Petrina, al dar el parte médico desde el hospital.

Además, se ha tenido que atender a dos personas, ambas en la plaza de toros, una por contusión con deformidad en el brazo a la que todavía no se había asignado ambulancia y otra, por una hemorragia no masiva provocada por una caída.

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