La semana pasada la ministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya realizó una gira diplomática por Lituania, Letonia y Estonia con la intención de "ahondar" en las relaciones entre España y estos territorios. Cuando acudió a Tallin se hizo viral una imagen sorprendente: sus acompañantes no llevaban mascarilla, sino otro artilugio que descubría su cara. ¿Qué es y qué consigue?

En la imagen se ve como las representantes de Estonia portan una especie de collarín sobre los hombros que -según su creador- no es otra cosa que un purificador de aire que elimina el 99% de los virus y las bacterias del aire inhalado a través de rayos ultravioleta. Se coloca en los hombros, rodea el cuello y limpia el aire respirado. Es tecnología local (la empresa Respiray está afincada en Estonia) y, aunque levanta cierto escepticismo, puede plantear un futuro sin mascarillas.

Propiedades

En el portal web de la empresa definen el producto de manera detallada. El respirador en cuestión puede alcanzar las 8 horas de autonomía con una carga completa y tarda únicamente una hora y media en cargarse al 50% (recargarlo en su totalidad lleva unas 5 horas). Además, se presenta como una alternativa medioambiental: según Respiray, en 2020 un billón y medio de mascarillas acabaron en los océanos, cifra que se reduciría drásticamente con la utilización de este aparato.

A nivel estético y funcional, el respirador se presenta como una alternativa eficaz a las mascarillas: no cubre la boca ni la nariz, por lo que permite respirar y hablar en público sin temor. Además, uno de los problemas que se le achacan a las mascarillas es su incompatibilidad con las gafas, puesto que al hablar se empañan. Con este aparato se elimina el problema.

Desde la propia empresa aseguran que la empresa AS LDiamon, encargada de la parte de la luz ultravioleta, cumple con los requisitos exigidos en cuanto a seguridad se refiere. Aseguran que el dispositivo "está completamente sellado, por lo que ni un ápice de luz puede escapar […] Además, hemos añadido numerosas medidas de protección para asegurar su protección". La luz ultravioleta es conocida porque puede producir melanomas y carcinomas en la piel, pero este producto garantiza la seguridad y la salvaguarda de la salud.

Sobre si produce o no ozono, la compañía estonia es clara: "Absolutamente no. Esto sólo pasa por debajo de los 242 nanómetros: los LEDs de nuestro dispositivo emiten un estrecho rango de luz ultravioleta a los 265 nanómetros, lo cual no produce ozono".

El aparato puede purificar 55 litros de aire por minuto, cuatro veces más de lo que consume un adulto en reposo. La propia empresa aseguran que el filtro puede ser limpiado o reemplazado. El filtro permite ser limpiado y reemplazado sin dificultad. Su precio es de 279 euros.