LaSexta emite el próximo 21 de febrero a las 21:25 horas ‘Eso que tú me das’, un documental que nace de la última charla que tuvo Pau Donés con el periodista Jordi Évole. La vida, la muerte, su enfermedad… el cantante de Jarabe de Palo se muestra honesto y optimista en una profunda última entrevista que realizó 15 días antes de morir y que ha sido un éxito histórico en cines. Además, el documental puede verse ya en Atresplayer Premium

Antes de fallecer, Donés quiso tener una conversación grabada con Évole que más tarde se convertiría en ‘Eso que tú me das’. “Mucha vida, mucha emoción e incluso amor”, así define el periodista el resultado de esta última charla con su amigo.

Una charla que impresionó a Évole por “la serenidad y tranquilidad con la que hablaba” el exvocalista de Jarabe de Palo en la recta final de su enfermedad. “Yo estoy aquí para hablar de la vida, no de la muerte. Desde que me dijeron ‘te vas a morir’ a mí me interesa más la vida”, reivindica el artista en un fragmento del documental. ‘Eso que tú me das’ está lleno de frases inspiradoras y llenas de vida que “nos podríamos suministrar como un medicamento” y que hacen de este documental una “lección de vida”, señala Évole.

[[H3:Un documental ‘obligado’ de ver]]

Tras su exitoso paso por el Festival de Cine de Málaga, el documental dirigido por Ramón Lara y el propio Évole dio el paso a la gran pantalla, donde ha conseguido ser el largometraje más visto de los últimos 10 años y se ha mantenido varias semanas como número uno en taquilla. Además, gran parte del dinero recaudado ha ido destinado a la investigación contra el cáncer en el Vall d’Hebron Institute of Oncology de Barcelona, el hospital donde se trató Pau Donés.

Los que ya han podido ver este maravilloso documental en cines han destacado su calidad y su naturaleza humana. Una conversación profunda entre el periodista y el cantante, entre dos amigos, que parte de la muerte y se acaba convirtiendo en una oda a la vida. Algunos usuarios al conocer que el largometraje se emitirá en abierto no han tardado en compartir sus opiniones en las redes sociales. “Documental de aprendizaje de la vida y superación de los miedos”, “gracias Pau por esa lección de vida”, “visibilidad y naturalidad frente a cualquier tabú”, “imprescindible”, “qué forma de celebrar la vida”... han comentado algunos internautas de este documental duro e inspirador a partes iguales.

Muchos, incluso, aprovecharán el domingo para hacer un segundo visionado del documental. “Después de verla con amigos primero, familia después y alumnado en clases el domingo repetiremos. Creedme que merece mucho la pena”, comentaba un usuario de Twitter. Además, en su estreno en la gran pantalla muchos trabajadores de los cines han destacado el “silencio impactante” de la sala y los sonoros aplausos del público al final de la proyección. Un documental que “te deja los pelos de punta” y que definen como “especial”.

[[H3:‘Eso que tú me das’, la canción más especial]]

La flaca, Bonito, El lado oscuro, Grita, Depende... No son pocos los éxitos que Donés junto a su grupo Jarabe de Palo han dejado para la posteridad y que han traspasado de generación a generación.

Sin embargo, el que recordaremos especialmente es ‘Eso que tú me das’, su última canción que da nombre al documental. Una canción que, como él mismo confesó muchas veces, se la dedica al gran amor de su vida y a su ‘medicina’ particular: su hija Sara, de 16 años. Ella misma aparece en el videoclip bailando al son de la música de su padre y del resto del grupo.

Tras conocer su enfermedad, Donés decidió retirarse de la música y dedicar más tiempo a su hija. Ella es “lo mejor que le ha dado la vida” y el aliciente que le ha ayudado a superar los duros momentos de la enfermedad. Con ‘Eso que tú me das’, el cantante deja un regalo eterno para su hija y para todos sus fans.