'Eso que tú me das' es, sin duda, un alegato a la vida. En su última charla con Jordi Évole, Pau Donés hizo testigo al periodista de la persona que se escondía tras el conocido vocalista de 'Jarabe de Palo'.

Para Évole, grabar 'Eso que tú me das' fue un aprendizaje: "Pau tiene una manera de afrontar lo que le viene que te transmite mucha paz, y ha tenido una vida con golpes duros. En el documental, por ejemplo, hablamos del suicidio de su madre".

"Lo que acabas sacando -ha explicado Évole- es que una persona que está en ese trance lo que está transmitiendo es vitalidad. Le encantaría tener una prórroga, incluso la pide y me dice que la querría 'de otra vida', pero acaba diciéndome 'bueno, me conformo con llegar a los 70", ha afirmado.

"Esto da así como un poco de respeto pero yo estoy aquí para hablar de la vida, no de la muerte. Desde que me dijeron 'te vas a morir' a mí me interesa más la vida", reivindica el artista en un fragmento del documental que se recoge en el vídeo que acompaña estas líneas.

"A mí me parece todo super emocionante, me pone muy blanda este asunto", ha reconocido Mamen Mendizábal. Y es que 'Eso que tú me das' no deja de ser un legado de Pau Donés que poco tenía que ver con la amargura.

El cantante, al que solo quedaban 15 días de vida, afirmaba entonces que los aprovecharía todo lo que pudiera. "Nos ponía ejemplos como ir a comprar queso o subir un día a la montaña a ver cómo su hija se bañaba en el río", ha explicado Évole, que las ha definido como "cosas que valoramos poco y que son lo importante cuando te va quedando nada".

Una vitalidad que refleja en el propio público que ha asistido a ver la película. "Hay humor, y ver como se libera el público en momentos de emotividad con la risa es precioso", ha asegurado Évole.

Además, todo el dinero que se recaude con el documental irá directo a la investigación y el diagnóstico del cáncer. "El lunes hicimos un pase expresamente para los médicos y los enfermeros que tuvo Pau, también vino la familia y músicos amigos. Me encantó la intervención que tuvo un médico que dijo que Pau siempre se trató en la Sanidad Pública. Gracias a la investigación que se llevó a cabo en el Vall d'Hebrón la vida de Pau se pudo alargar cinco años", ha explicado Évole, que ha asegurado que su oncóloga le explicó que sin investigación Pau hubiera durado unos nueve meses de vida desde que le diagnosticaron el cáncer.

El periodista también ha lamentado en su entrevista en Más Vale Tarde que el factor económico y electoral continúe a pesar de la pandemia. "Que ni en un momento así estemos viendo una generosidad por parte de las diferentes fuerzas políticas, que en este caso deberían ser una sola, es bastante descorazonador", ha zanjado.