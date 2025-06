Asesinada por su pareja en Guadalajara cuando intentaba romper: Ramy, quinta víctima de la de violencia machista en España en 72 horas

Nancy Conde habla con la voz entrecortada, pero con una firmeza que solo da el dolor más profundo. Su hija, Ramy Virginia, fue asesinada presuntamente por su pareja, de la que intentaba separarse. Ahora, su madre levanta la voz no solo por ella, sino por todas las mujeres que no llegan a tiempo: "Estoy clamando por todas las mujeres que desaparecen injustamente por atreverse a decir basta. Por aquellas que solo quieren vivir con dignidad, sin humillaciones, sin miedo".

Ramy tenía 41 años y una hija pequeña de cinco. Llevaba siete años con su pareja, Juan, pero desde hace meses quería salir de esa relación. Su familia lo sabía. Había empezado a buscar ayuda, pero no se atrevía a denunciar. Tenía miedo. Temía perder la custodia de su hija, y temía por su vida. Su hermana, Nancy Toccarelli, recuerda lo que le confesó poco antes de desaparecer: "Ella me dijo: 'Ya estoy buscando ayuda. Pero no lo puedo dejar porque me van a quitar a la niña'".

El pasado 18 de junio, Ramy le dijo a su hijo mayor, que vive en Venezuela, que iba a una "terapia de pareja" con Juan. Durante el trayecto, le fue enviando su ubicación en tiempo real, como hacía cada vez que salía con él. Lo hacía por seguridad, por precaución. Pero a las dos horas, el móvil dejó de emitir señal. Su última ubicación fue en Rugilla (Guadalajara). Ocho días después, allí encontraron su cuerpo, escondido en una cueva en un barranco de difícil acceso.

Desde el primer momento, su familia sospechó lo peor. "Lo primero que pensé es que la mató", dice su hermana. Su hermano Reinaldo es claro: "Ella no hacía terapia de pareja. Ella se quería separar. Y yo creo que ya se estaba preparando para lo peor".

Juan fue detenido este jueves. En todo este tiempo, dijo a la familia que había dejado a Ramy en el centro comercial Plenilunio, en Madrid. Nunca explicó por qué ella no volvió a casa. Nunca explicó nada.

Con el asesinato de Ramy, ya son ocho las víctimas de la violencia machista en apenas diez días, una de ellas un niño. Ocho vidas que se apagan mientras las cifras siguen creciendo. El verano, dicen los expertos, es una de las épocas más peligrosas: el calor, la tensión, la convivencia forzada… Todo se vuelve más explosivo para las mujeres que viven bajo amenaza.

La familia de Ramy está destrozada. Rota por el dolor. Pero también llena de rabia. "Que se pudra en la cárcel", dice su hermana sin rodeos. Su madre exige algo más: que se actúe antes, más rápido, sin burocracia: "Sin tanto protocolo, sin tanta cosa. Hay que entender la urgencia. Hay mujeres pidiendo ayuda a gritos, y el sistema no responde".

Ramy Virginia quería separarse. Quería una vida mejor para ella y para su hija. No le dio tiempo. Hoy su historia se suma a la larga lista de mujeres que intentaron escapar… y no lo lograron. Por ella. Por todas las que ya no están. Y por las que aún están a tiempo de salvarse, si las instituciones llegan antes que los asesinos.

016, número contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.