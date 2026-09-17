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Su objetivo, las joyas

Atraco a golpe de hacha: el violento y coordinado robo de un local de compraventa en el barrio de Carrús, Elche

Dos hombres ocultos tras cascos de moto irrumpían en un local de compraventa y arremetían violentamente con hachas contra las vitrinas del establecimiento para llevarse todas las joyas posibles. La Policía está trabajando en identificarlos.

Dos hombres ocultos tras cascos de moto irrumpían en un local de compraventa y arremetían violentamente con hachas contra las vitrinas del establecimiento para llevarse todas las joyas posibles. La Policía está trabajando en identificarlos.

En el barrio de Carrús, en Elche, tenía lugar un violento atraco en un local de compraventa. Los ladrones eran dos hombres que, ocultos tras cascos de moto, arremetieron violentamente contra los expositores utilizando hachas para llevarse todas las joyas posibles.

El atraco duró apenas unos segundos y se produjo a plena luz del día, a las 13:30 horas de la tarde, mientras los empleados corrían para protegerse y los clientes huían como podían del establecimiento.

En la calle les esperaban otros dos individuos en sendas motos para, de manera coordinada, abandonar rápidamente el lugar de los hechos antes de que llegara la Policía.

Los agentes ya trabajan en reconstruir los movimientos de los cuatro delincuentes e identificarlos.

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