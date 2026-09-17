Auge de la urbanización de 'El Pocero' en Seseña: duplican su precio hasta los 280.000 euros y tienen lista de espera

Hace 20 años, la burbuja inmobiliaria paralizó la construcción de miles de viviendas en esta zona a 40 kilómetros de Madrid y los precios se desplomaron. 20 años después, muchas familias acuden a este barrio con el objetivo de comprar.

La crisis de la vivienda que se vive actualmente en nuestro país ha hecho recordar el proyecto del empresario Francisco Hernando, conocido como 'El Pocero', en Seseña (Toledo). El empresario proyectó la construcción de 13.000 viviendas, pero, finalmente, solo se levantaron la mitad. Este fue uno de los fracasos inmobiliarios más sonados de España ya que quedó sin acabar y nadie quería esas casas, convirtiendo la zona en un pueblo fantasma.

Veinte años después, ante la imposibilidad de poder adquirir una vivienda en la provincia de Madrid, las viviendas de 'El Pocero' en Seseña vuelven a generar interés. "El barrio que el proyectó ha resurgido, ya tiene instituto", señala Iñaki López.

De 140.000 euros a 280.000

En el año 2004, los pisos de la urbanización de El Quiñón se vendían por 140.000 euros aproximadamente, pero, con la llegada de la crisis en 2008, su precio bajó a la mitad. Esto, ha cambiado. María Nieto, gerente de 'Mas Venta Inmobiliaria', explica que, actualmente, un piso de dos o tres habitaciones puede alcanzar los 280.000 euros.

"Esos precios, en Madrid, no los hay por un piso con estas calidades", señala, "aun así, las familias siguen viniendo por los precios asequibles". "Nosotros tenemos lista de espera", añade. Nieto indica que en muchas zonas vacías ya hay proyectos para levantar nuevos edificios.

"Era un barrio complicado"

Una vecina cuenta que ella adquirió su vivienda, que tiene cuatro habitaciones, por 120.000 euros. Explica que en el barrio hay, sobre todo bares. "Para comprar comida te tienes que desplazar al pueblo porque aquí tenemos alguna, pero no es para poder hacer compra", señala. Para ir al hospital, por ejemplo, deben ir hasta Valdemoro.

Antonio tiene el comercio que más lleva en el barrio. "Era un barrio complicado", cuenta a laSexta, "se abandonó, no había mucha gente... se había convertido en una ciudad dormitorio". "La idea era buena, se hizo antes la idea que la infraestructura", añade. Además, indica que todavía no cuentan con el acceso directo a la autovía.

Más Vale Tarde ha entrado en uno de los primeros pisos construidos por El Pocero. Su propietaria señala que ella lo compró por 134.000 euros. "El año pasado mi cuñada compró en la urbanización de al lado por 130.000 euros más", explica.

Su domicilio tiene 115 metros cuadrados y se compone de tres habitaciones, bastante amplias, y dos baños. "Seseña es ciudad dormitorio, la mayoría trabajamos en Madrid", explica, "si quieres tener algo en propiedad te interesa venirte para acá".

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