Se delata en WhatsApp: detienen a una mujer tras publicar fotos luciendo las joyas que habría robado

La presunta ladrona habría aprovechado un servicio de manicura a domicilio para robar a una mujer dos anillos valorados en 900 euros. Después de una labor de investigación, la víctima descubrió que la detenida había publicado fotos con las joyas robadas.

La Policía Nacional ha detenido en Pamplona a una mujer por un presunto delito de hurto. Al parecer, la mujer habría prestado un servicio de manicura a domicilio a la víctima, momento en el que habría aprovechado un descuido para sustraer dos anillos valorados en más de 900 euros.

Cuando la víctima se dio cuenta de que sus joyas no estaban en su casa y tras preguntar a sus familiares, decidió iniciar una labor de investigación en redes sociales y plataformas de venta de segunda mano.

Tiempo después, se encontró con que en el estado de WhatsApp de la mujer que le había hecho la manicura, esta había subido fotos luciendo una de las joyas robadas.

En ese momento, la víctima la denunció a la Policía, que procedía a su detención. "La vanidad, muchas veces, hace caer a los mejores", comenta Bea de Vicente, para la que esta foto "constituye una prueba de cargo, sobre todo si no aporta la factura".

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