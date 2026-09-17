Ahora

Sucesos

Un VTC se da a la fuga en Madrid para evitar un control de alcoholemia: terminó empotrado en una sucursal bancaria

La Policía Local de Madrid le dio el alto en Barajas, pero el conductor decidía darse a la fuga para evitar el control de alcoholemia, lo que dio lugar a una persecución por las calles de la capital.

La Policía Local de Madrid le dio el alto en Barajas, pero el conductor decidía darse a la fuga para evitar el control de alcoholemia, lo que dio lugar a una persecución por las calles de la capital.

La Policía Local de Madrid ha protagonizado una espectacular persecución por las calles de la capital. Los agentes tuvieron que perseguir a un vehículo VTC, que se encontraba de servicio, después de que este se diera a la fuga para evitar un control de alcoholemia.

Los agentes le dieron el alto en Barajas, pero este decidía pisar el acelerador y huir. Varias patrullas de la policía municipal seguían al vehículo por las calles de Madrid. La carrera acababa de la peor forma ya que, al llegar a la calle de Alcalá, el VTC terminaba chocándose con una sucursal bancaria. Dos personas resultaron heridas a causa del accidente y el conductor, finalmente, fue detenido.

José Luis Torá explica que el conductor, tras ser detenido, no dio positivo en alcohol sino en drogas. "Además, estaba en servicio", añade, "a punto de coger a un cliente". Beatriz de Vicente indica que al no ir con un cliente "que esté trabajando no es un agravante".

A pesar de ello, la abogada indica que podría ser acusado de conducción temeraria, desobediencia, "ya veremos si daños, por supuesto la conducción bajo los efectos de psicotrópicos... le va a salir la cosa bastante cara". De Vicente que le van a retirar el carné lo que le impedirá ejercer como conductor de VTC.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Ayuso ignora las pruebas, tacha de "bulo del culo" la manipulación de las listas de espera y acusa al cirujano: "Le reventó el coche al jefe"
  2. El ES-Alert vuelve a llegar tarde dos años después de la trágica DANA: la Generalitat envía la alerta horas después de comenzar el aviso por lluvias
  3. Moncloa no ve "motivos objetivos" ni "problemas de seguridad" para paralizar el traslado de migrantes al puerto de Ceuta
  4. La ONU acusa a EEUU de crímenes de guerra y a Irán de crímenes de lesa humanidad
  5. Un hombre intenta estrangular a su pareja delante de su hija menor y después se suicida en Málaga
  6. Engaños, notas secretas y robo de credenciales: OpenAI revela "graves incidencias" en seis modelos para ignorar las reglas de sus creadores