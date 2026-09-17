Un VTC se da a la fuga en Madrid para evitar un control de alcoholemia: terminó empotrado en una sucursal bancaria

La Policía Local de Madrid le dio el alto en Barajas, pero el conductor decidía darse a la fuga para evitar el control de alcoholemia, lo que dio lugar a una persecución por las calles de la capital.

La Policía Local de Madrid ha protagonizado una espectacular persecución por las calles de la capital. Los agentes tuvieron que perseguir a un vehículo VTC, que se encontraba de servicio, después de que este se diera a la fuga para evitar un control de alcoholemia.

Los agentes le dieron el alto en Barajas, pero este decidía pisar el acelerador y huir. Varias patrullas de la policía municipal seguían al vehículo por las calles de Madrid. La carrera acababa de la peor forma ya que, al llegar a la calle de Alcalá, el VTC terminaba chocándose con una sucursal bancaria. Dos personas resultaron heridas a causa del accidente y el conductor, finalmente, fue detenido.

José Luis Torá explica que el conductor, tras ser detenido, no dio positivo en alcohol sino en drogas. "Además, estaba en servicio", añade, "a punto de coger a un cliente". Beatriz de Vicente indica que al no ir con un cliente "que esté trabajando no es un agravante".

A pesar de ello, la abogada indica que podría ser acusado de conducción temeraria, desobediencia, "ya veremos si daños, por supuesto la conducción bajo los efectos de psicotrópicos... le va a salir la cosa bastante cara". De Vicente que le van a retirar el carné lo que le impedirá ejercer como conductor de VTC.

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