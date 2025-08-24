Más de 100 personas sufren una intoxicación alimentaria en un hotel de La Manga (Murcia)

Imagen de archivo de una ambulancia en la Región de Murcia.

El Servicio de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública y Adicciones ha actualizado la información del brote de toxiinfección alimentaria declarado en el Hotel Cavanna de La Manga durante la madrugada de este domingo, 24 de agosto.

La alerta inicial notificaba 28 casos. A lo largo del día la cifra ha ascendido a más de 100 personas afectadas, presentando un cuadro clínico de vómitos, diarrea y dolor abdominal, en algunos casos acompañado de fiebre.

El servicio de emergencias '061' ha movilizado cinco unidades para la atención 'in situ', y un total de 20 pacientes han sido trasladados al servicio de Urgencias del Hospital Santa Lucía para su valoración; todos han recibido el alta médica menos dos que se encuentran en observación con los síntomas referidos.

Los primeros resultados microbiológicos de los pacientes ingresados han confirmado que el agente causal es Salmonella. Como parte del protocolo de actuación en salud pública, el Servicio de Epidemiología e inspectores del Servicio de Seguridad Alimentaria se han personado en el establecimiento este mismo domingo para llevar a cabo la correspondiente investigación epidemiológica y la adopción de medidas de prevención y control.

En concreto, se ha decretado la suspensión cautelar de la actividad de la cocina del hotel y se ha ordenado una limpieza y desinfección exhaustiva de las instalaciones. Para garantizar el servicio a los huéspedes, la restauración será asumida temporalmente por una empresa de catering externa.

La agrupación de casos en el tiempo, con un inicio de síntomas mayoritario tras el almuerzo del sábado 23 de agosto, sugiere un origen común de carácter alimentario.

En estos momentos, la investigación se centra en la recogida de muestras de los alimentos servidos y la toma de coprocultivos de los manipuladores de alimentos para identificar el origen exacto del brote y aplicar las medidas correctoras definitivas.