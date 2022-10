El pequeño vuelve a estar en brazos de su madre después de que una mujer, ya detenida, se lo llevase del Hospital de Basurto (Bilbao) haciéndose pasar por personal sanitario y con la excusa de realizarle una prueba médica. El bebé, que fue localizado esta mañana en el barrio de Santutxu, está en buen estado de salud. Sus padres, que han vivido casi 12 horas de agonía, se han mostrado muy agradecidos con el operativo desplegado y con la colaboraciónn de todo el mundo.

El padre del bebé, en declaraciones al Correo, ha señalado que le devolvieron a su hijo "envuelto en una toalla sin pañal", pero "sin un solo rasguño".

Alicia López fue esa vecina que se despertaba esta mañana con el 'regalo' de un bebé desconocido en la puerta de su casa. La vecina se confiesa emocionada. "Piensas en los padres, en el crio y me emociona", nos cuenta con la voz entrecortada.

"Han tocado al timbre, me asomo a la mirilla y no veo a nadie, qué cosa más rara", explica. "Según he abierto, ahí estaba en el felpudo. Le he cogido en brazos y he avisado a mi marido y a mi hijo para que llamaran a la Ertzaintza", sigue. Su hijo se ha puesto las zapatillas y ha bajado "corriendo las escaleras por si encontraba a alguien, pero nada". A continuación, ha llamado a la Ertzaintza "que ha tardado un minuto en llegar".

Y es que al ver al bebé rápidamente se dio cuenta de que era el recién nacido secuestrado y para cuya localización la Ertzaintza había pedido ayuda ciudadana. "Yo lo tenía clarísimo, sabía que había desaparecido un bebé de Basurto", añade.

Por suerte, nos cuenta que el bebé se encontraba en buen estado y que ella se encargó de cuidarlo hasta que llegaron los efectivos. "Estaba muy tranquilito. Se nota que le había dado (la detenida) biberón o algo, estaba muy bien", detalla con alivio. "Al principio no sabía ni como cogerlo, le ves ahí tan indefenso, tan pequeño", dice de nuevo emocionada, "y piensas en los padres, en lo que estarán viviendo, lo cogí y lloré".

Ha sido una casualidad total para esta vecina, que explica que no conocía de nada a la detenida y que se había enterado de la noticia del secuestro al levantarse esa mañana por "por Google".

Una conocida de la detenida ha explicado a laSexta que "llevaba tiempo diciendo que estaba embarazada y a punto de dar a luz". La mujer, que se ha mostrado muy sorprendida por lo sucedido, ha explicado que la presunta secuestradora vivía con una pareja que tenía un hijo anterior y que incluso les había enseñado la cartilla de embarazo. Además, asegura que la Ertzaintza ha registrado su casa y la de sus padres, cerca del barrio de Santutxu, y que en Zorroza, donde la han detenido, es donde vivía su abuela ya fallecida.

Por su parte, Gotzone Sagardui, consejera de Salud, ha señalado que tanto el equipo de maternidad como todos los profesionales de Osakidetza seguirán estando al lado de la familia del bebé para "tratar de superar este trance de la mejor forma posible. Todas nuestras posibilidades todos nuestros dispositivos están a su servicio".

También ha agradecido a la Ertzaintza su rápida reacción, destacando la coordinación efectiva con los profesionales de Basurto. "Un tiempo pues que se nos ha hecho a todos muy largo" hasta que se ha localizado al bebé.

Así, ha destacado que se trata de un "caso aislado" y que todo el equipo de Maternidad del Hospital de Basurto, la dirección del hospital y la Dirección General de Osakideza está analizando exhaustivamente lo ocurrido. Además, se ha convocado a una reunión hoy mismo al equipo de seguridad para evaluar posibles mejorar en los protocolos.