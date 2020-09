Tres jóvenes han sido grabadas en el Metro de Madrid mientras proferían graves insultos racistas a una pareja que viajaba en el mismo vagón. En el vídeo, difundido por redes sociales y grabado por una pasajera que iba a lado de las víctimas, se puede ver cómo se quitan la mascarillas y acercan su cara a la pareja para insultarles.

"Ahora se tapan la cara. Están agrediendo a esta pareja, les han escupido, esto es una agresión", denuncia la persona que graba, que enfoca al pantalón del hombre lleno de saliva por los escupitajos.

En ese momento, una de las agresoras se levanta con gran violencia y sin la mascarilla correctamente colocada y se encara a la pareja: "¿Yo que te he dicho? Dime, ¿yo que te he dicho? Me cago en tus muertos".

"Eres un producto de un condón roto, asqueroso"

Acto seguido se levanta otra de las tres agresoras y amenaza a la persona que graba la escena: "Mira, os voy a meter una hostia en los móviles que os los voy a reventar en la cara". Después se encara a la víctima. "¿Qué me vas a hacer tu a mí hijo de puta? Panchito de mierda, capullo, que encima eres un producto de un condón roto, asqueroso, como en la selva no tienen condones", lanza la agresora. Todo mientras la pareja guarda silencio.

"Mis padres a mí me quieren hija de la gran puta. Grábame, mira, grabame pedazo de puta. Espérate a ver si hay algún tio bueno que me vea", le espeta a la persona que graba.

"Que se jodan por panchitos"

Es en ese momento cuando otra persona que viajaba en el vagón les pide que dejen de faltar al respeto, pero los gritos no cesan. "Que me están grabando los hijos de puta. Me coméis la polla, tu y todo el tren. Que se jodan por panchitos", grita con violencia la agresora.