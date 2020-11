Charmaine McGuffey, de 63 años, ha sido elegida sheriff del condado de Hamilton, en Ohio. La mujer, que denunció que fue despedida hace tres años por ser lesbiana y oponerse a la fuerza excesiva de algunos agentes, ahora ha ganado en las primarias al que fuese su jefe, Jim Neil.

Neil, por su parte, defendió que despidió a McGuffey "por crear un ambiente de trabajo hostil", según publica 'NBC News'. Sin embargo, McGuffey dice que fue ella quien fue víctima de un lugar de trabajo tóxico.

McGuffey, que nació en Cincinnati, contó que con 14 años ya sabía que quería ser sheriff. Sin embargo, cuando comenzó a estudiar en la universidad, a finales de la década de 1970, a las mujeres no se les permitía ser oficiales de patrulla. Sin embargo, en 1983 la agente se incorporó a la Oficina del Sheriff del condado de Hamilton.

Allí estuvo de servicio durante más de 30 años en los que ascendió de rango y fue recibiendo tanto críticas como elogios. En 2013, la elegida sheriff fue ascendida a comandante al mando de los servicios penitenciarios y judiciales, lo que la convirtió en la mujer de mayor rango en la historia del departamento.

Sin embargo, cuando se quejó a sus superiores del duro maltrato a los reclusos, la respuesta que recibió fue, según ha contado a 'LGBTQ Nation' esta: "Me dijeron que me sentara y me callara, pero yo tenía el rango mayor en la cárcel así que no me quedé callada".

Además, también ha expresado que su orientación sexual también fue un problema y ha recordado una reunión en la que "todos los presentes se rieron" de ella, lo que le hizo sentir "sola" en el trabajo, aunque eso no le hizo seguir cumpliendo con su oficio.

Un tiempo después, un agente presentó una denuncia contra McGuffey, asegurando que la mujer gritaba y menospreciaba a sus subordinados, momento en el que Jim Neil abrió una investigación interna. Finalmente, el sheriff determinó que la agente "usó su puesto para tomar represalias contra los empleados" e "hizo favoritismos", según indican los registros del departamento.

Sin embargo, Charmaine McGuffey denunció que el verdadero objetivo de la investigación fue desacreditarla, por lo que presentó una demanda por discriminación ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo en 2018.

Ahora dice que su victoria en las primarias a sheriff del condado de Hamilton no solo es una reivindicación, sino que representa una esperanza: "No solo para la comunidad LGBTQ, sino también para las personas de color. Significa que podemos lograrlo", ha manifestado.

McGuffey será la primera sheriff del condado de Hamilton y ha dicho que su prioridad cuando asuma el cargo, en enero de 2021, va a ser asegurarse de que todas las personas a las que haya jurado proteger crean que el sistema de justicia funciona para ellos.