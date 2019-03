Una agencia oferta viajes a Egipto para curarse de hepatitis C: "No podía esperar a que me llegara el medicamento"

Una agencia de viajes ha decidido ofertar viajes a Egipto para los enfermos de hepatitis C que se quedaron fuera del Plan Nacional. Un turismo sanitario de lujo que ha indignado a los colectivos de enfermos, que lo tachan de discriminatorio.

Alfredo vivió hace sólo siete meses el viaje de su vida. Enfermo de hepatitis C en fase dos, se fue a Egipto para intentar conseguir el medicamento que pudiese curarle. "Yo no podía esperar a que me llegara el medicamento. De hecho, es que no estaba ni en una lista", explica Alfredo.

"Entonces, yo creo que nadie es mejor médico que uno mismo. Yo estaba durmiendo mal, no me encontraba bien en las digestiones y entonces opté por buscarme la vida", asegura el afectado.

La experiencia le costó en total unos 5.000 euros y ha inspirado una agencia de turismo sanitario para llevar a Egipto a otros enfermos como él para recibir tratamiento.



"En general, está dirigido a los afectados en las fases más primigenias de la infección, que no están contemplados dentro del plan nacional contra la hepatitis C", explican desde la agencia.

Con un paquete de lujo que incluye hotel cinco estrellas y excursiones, en Egipto reciben atención médica y un tratamiento de Sovaldi genérico, que allí cuesta 900 euros mientras que en España 25.000.

La Plataforma de Afectados por la hepatitis C critica este negocio al que considera "oportunista" y discriminatorio. "Nosotros hemos hecho toda la lucha de la plataforma y los encierros para que el tratamiento llegue a todos los efermos, no para que el que tenga dinero y pueda costeárselo viaje a Egipto", aseveran.

Además, este organismo también reclama al Ministerio de Sanidad que analice cuanto antes la legalidad de esta agencia de viajes.