Es probable que toda la población se contagie de COVID-19 en algún momento. Es la advertencia que ha lanzado la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

Agustín Portela, jefe del Servicio de Biotecnología de la Agencia Española de Medicamentos, ha asegurado en una conferencia en la Real Academia de las Ciencias que lo más probable es que "todos, aunque estemos vacunados, nos infectemos y pasemos la enfermedad en casa, de forma leve, como un catarro o una faringitis". Y es que, ha señalado, la vacuna no evita el contagio solo el desarrollo de síntomas graves.

Además, el número dos de la AEMPS ha advertido de que "no vamos a acabar con la mortalidad por coronavirus en personas mayores, aunque tengan la pauta completa". En este sentido, ha explicado que no es porque el suero contra el coronavirus no funcione, sino porque nuestros mayores tienen patologías anteriores que se ven agravadas cuando se contagian.

Así, ha recomendado que haya un refuerzo de la vacuna de manera anual porque "estamos viendo que con la tercera dosis hay un aumento de los anticuerpos". "A gente con muchas patologías y a las personas mayores habrá que inocularles dosis sucesivas para que tengan un alto nivel de anticuerpos y en mucosas", ha señalado al respecto.

Precisamente, Pedro Sánchez anunció este jueves que la población de entre 60 y 69 años y los trabajadores sanitarios y sociosanitarios recibirán la tercera dosis. Algo que ya se está haciendo con los mayores de 70, los ancianos que viven en residencia, las personas inmunodeprimidas y las que recibieron la vacuna monodosis de Janssen.

Hasta el momento, un 89% de la población diana ha recibido la pauta completa, lo que supone 37.487.685 personas. Unas cifras que hacen de España uno de los países con mayor tasa de vacunación y con menor tasa de infección en las últimas semanas.