Un adolescente, en estado crítico tras caer de un tren en el puente de la bahía de Sídney

Los detalles Las primeras investigaciones y la revisión de las cámaras de seguridad apuntan a que el joven viajaba en el exterior del convoy realizando una práctica conocida en redes como "train surfing" o surfear trenes.

Un adolescente de 17 años se encuentra en estado crítico tras caer de un tren en el puente de la bahía de Sídney, un incidente que ha reavivado la preocupación en Australia por los peligros de los retos virales en redes sociales. El joven cayó a las vías entre las estaciones de Wynyard y Milsons Point y fue atendido por personal médico y paramédicos antes de ser trasladado al hospital Royal North Shore. Las investigaciones indican que practicaba "train surfing", viajando en el exterior del convoy. Este incidente ha provocado interrupciones en los servicios ferroviarios y ha generado advertencias sobre la influencia de las redes sociales.

Un adolescente de 17 años se encuentra en estado crítico tras caer de un tren en el puente de la bahía de Sídney (Sydney Harbour Bridge), en un incidente que ha reavivado la preocupación en Australia por los peligros de los retos y desafíos virales en redes sociales.

Los servicios de emergencia recibieron el aviso alrededor de las 11:30 horas (00.30 GMT) de este jueves, después de que el joven cayera a las vías en el tramo ferroviario comprendido entre las estaciones de Wynyard y Milsons Point, según ha informado la Policía de Nueva Gales del Sur (NSW) en un comunicado.

El menor fue atendido en el lugar por personal médico de un helicóptero de rescate, que aterrizó en el cercano parque Bradfield, y también por paramédicos de Ambulancias de Nueva Gales del Sur. Posteriormente, fue trasladado al hospital Royal North Shore en estado crítico, según la cadena pública ABC.

El inspector Luke Barrett, del Comando de Transporte de la Policía, ha explicado que las primeras investigaciones y la revisión de las cámaras de seguridad apuntan a que el joven viajaba en el exterior del convoy, una práctica conocida como "train surfing" o surfear trenes.

"El adolescente iba acompañado de otras dos personas y estaba colgado del lateral del tren antes de caer", ha indicado Barrett, quien ha advertido contra la influencia de los vídeos difundidos en plataformas digitales que glorifican este tipo de comportamientos.

Por su parte, el director ejecutivo interino de Sydney Trains, Jas Tumber, ha alertado de que las redes sociales están alimentando el aumento de estas prácticas y ha recordado que no merece la pena arriesgar la vida por unos segundos de notoriedad en Internet. El incidente provocó interrupciones temporales en los servicios ferroviarios entre Wynyard y North Sydney, además de importantes retrasos en varias líneas.

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